Laatzen-Mitte

Noch sieht er aus wie ein trister grauer Kasten. Nach den Sommerferien soll der Kleiderschrank am Stadthaus zu einer Anlaufstelle für bedürftige Familien werden. Dann dürfen sich dort alle Laatzener kostenlos mit Kinderkleidung eindecken. Das Prinzip ist denkbar einfach. Genau wie bei den Bücherschränken, die mittlerweile ein fester Bestandteil im Laatzener Stadtbild sind, können Familien nicht mehr benötigte und gereinigte Kinderkleidung in den Schrank hängen. Wer Bedarf hat, kann sich diese dann kostenlos herausnehmen.

„Alle Menschen dürfen saubere, gewaschene Kinderkleidung hineinlegen oder daraus mitnehmen“, sagt Stadtsprecherin Anke Weisbrich. Bevor der Schrank nach den Sommerferien bestückt und in Betrieb genommen wird, soll er noch anders gestaltet sowie als offener Tausch-Kleiderschrank für Kinderkleidung kenntlich gemacht werden.

Das graue Gehäuse für den offenen Kleiderschrank steht schon am Stadthaus und der Marktstraße. Nach den Sommerferien soll er mit Kinderkleidung bestückt sowie mit Hinweisschildern auf Zweck und Gebrauch versehen werden. Quelle: Astrid Köhler

Die Aufstellung des öffentlichen Kleiderschranks hatten SPD, Linke und Grüne im Juni 2020 im Rat der Stadt beantragt. Ziel ist es, in Laatzen ein neues Angebot für Familien mit wenig Geld zu machen. Vor allem für Kinder im Alter bis zu zehn Jahren fielen hohe Kosten für Bekleidung an, da sie schnell wachsen, hieß es als Begründung. Mit dem offenen Kleiderschrank könnten Familien, denen dieses Geld nicht zur Verfügung steht, unterstützt werden.

Ursprünglich gab es die Idee, eine alte Telefonzelle als Kleiderschrank zu nutzen. Die nähere Prüfung ergab jedoch, dass diese nicht zweckmäßig ist. Zum einen hätte eine der inzwischen raren Telefonzellen angekauft werden müssen, sagt Weisbrich. Zudem seien die Zellen sehr klein und nicht abzuschließen. Die Option, den Schrank bei Bedarf auch verriegeln zu können, will sich die Stadt bewahren. Grundsätzlich bleibe er aber erst einmal offen.

Ehrenamtliche kümmern sich um den Schrank

Mit dem Angebot wolle man bestehenden Initiativen wie dem Umsonstladen der Thomas-Kirchengemeinde oder fairkauf in Alt-Laatzen keine Konkurrenz machen, erläuterte Linken-Ratsfrau Jessica Kaußen seinerzeit den Antrag. Der Kleiderschrank sei vielmehr als niedrigschwelliges Angebot zu verstehen. „Es ist einfach, zu einem Ort zu gehen, wo man sich nicht gezielt outen muss“, sagte Kaußen. In Laatzen seien schließlich relativ viele Kinder von Armut betroffen. Die Ratsgruppe CDU/FDP hatte sich aus hygienischen Bedenken gegen das Vorhaben ausgesprochen, wurde jedoch von SPD, Linken und Grünen überstimmt.

Darum, dass in dem Schrank nur saubere Kleidung hängt, wollen sich nun Ehrenamtliche kümmern. „Die Initiatorin der Aktion, Ratsfrau Jessica Kaußen, hat einige Personen im privaten Umfeld, die sich um den Kleiderschrank kümmern wollen“, sagt Weisbrich. Außerdem hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Stadthaus einen Blick auf den Kleiderschrank. Zwar könne Vandalismus nicht ausgeschlossen werden. Allerdings seien die Erfahrungen mit den Bücherschränken in Laatzen in den vergangenen Jahren überwiegend positiv. „Mutwillige Beschädigungen sind nur sehr vereinzelt festgestellt worden“, sagt Weisbrich. Sollten sie beim Kleiderschrank, der auch abgeschlossen werden kann, andere Erfahrungen machen, müsse über einen alternativen Standort, etwa in einem abschließbaren Areal, nachgedacht werden.

Von Stephanie Zerm