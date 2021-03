Grasdorf

Vor allem in den Abendstunden sind sie in der Grasdorfer Leinemasch aktuell kaum zu überhören: Über 1500 Saat- und Bläss-, Grau- und Zwerg-Kanadagänse bevölkern derzeit die Wiesen östliche der Leine. Gemeinsam mit Spieß-, Löffel- und Krickenten sowie Kormoranen, Schwänen und Silberreihern bevölkern sie gegenwärtig die unter Wasser stehenden Wiesen am Wehrkamp. „Insgesamt dürften es wohl rund 2000 Vögel sein. Die Gänse sind dabei auf der Durchreise“, berichtet Laatzens Feld- und Forsthüter Siegfried-Karl Guder über das kleine Vogelparadies.

Auch Dieter Wendt vom Naturschutzbund Nabu verfolgt das Schauspiel. „Bei aller Freude an der Tierwelt bitte ich die Naturfreunde und Fotografen, in der Leinemasch auf den Wegen zu bleiben“, sagt Wendt. Unachtsame Bewegungen können die Vögel so stressen, dass sie relativ lange brauchen, um ihren Energiehaushalt durch Fressen wieder auszugleichen.

Von Torsten Lippelt