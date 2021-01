Laatzen

Bei dieser Premiere hakte es bisweilen: Ratsherr Michael Riedel kam nicht gleich rein in den virtuellen Konferenzsaal. Die ersten Sätze von Heinz Scheibe waren nur von Lippenlesern zu verstehen und Siegfried-Karl Guder eilte wegen spontan unlösbarer technischer Probleme ins Rathaus, um am vorbereiten Platz im Präsenzraum Laatzens erste reine Onlinegremiumssitzung zu verfolgen. Trotz dieser und vereinzelter weiterer Verbindungs- und Tonprobleme kann die Premiere durchaus als gelungen bezeichnet werden, zumal die längste Zeit mehr als 40 Teilnehmer dabei waren.

Aus gutem Grund ist die Stadt auf die virtuelle Beratungsebene ausgewichen. Einerseits fordert die Entwicklung der Corona-Pandemie verschärfte Kontaktbeschränkungen, anderseits muss die Stadt handlungs- und entscheidungsfähig bleiben. Und im März soll der neue Haushalt verabschiedet werden, von dem zahlreiche Maßnahmen abhängen.

Acht Verwaltungsteams stellen Projekte vor

Das Programm am Montag war üppig: Acht Verwaltungsteams gaben Auskunft zum Stand der bereits begonnenen Maßnahmen. Zudem stellten sie mit ihren Teilhaushalten die in diesem und den kommenden Jahren bevorstehenden Aufgaben und Projekte in kurzen Präsentationen vor. Übersichten, Torten- und Säulendiagramme, die in Vor-Corona-Zeiten per Beamer an die Wand des Sitzungssaals projiziert wurden, flimmerten am Montag auf Laptops, iPads und anderen Geräten. Oder auch nicht.

Kurz vor Ende der mehr als zweieinhalbstündigen Sitzung sind noch immer mehr als zweit Dutzend Zuhörer dabei, die allermeisten von zu Hause aus. Im Präsenzraum im Rathaus (Mitte) sitzt nur ein Ratsherr: Siegfried-Karl Guder. Quelle: Screenshot: Astrid Köhler

„Bei mir kreist es nur“, sagte SPD-Ratsherr Riedel, als Teamleiterin Anja Wenzel gerade mit ihrer Präsentation für das Team 79, Betriebshof, loslegen wollte. Und er war kein Einzelfall. Kurze Zeit später aber war das Problem behoben, und Wenzel konnte über Neuerungen beim künftigen Winterdienst – Umstellung auf Soletechnik – sowie die Ausstattung und nötige Anschaffungen im Fuhrpark des Betriebshofes informieren. Auch die anschießende Fragerunde verlief reibungslos.

E-Mobilität bei Nutzfahrzeugen

Ob beim Fahrzeugkauf auf die E-Mobilität geachtet werden, wollte Ratsherr Michael Kleen (GFW Laatzen) wissen. „Wir sind angehalten, jedes Fahrzeug dahingehend zu prüfen, ob es ein Äquivalent in E-Mobiliät gibt“, sagte Wenzel. Bei Nutzfahrzeugen sei dies aber noch nicht so einfach zu finden. „Das scheitert zumeist an der Anhängerlast.“

Auch die Präsentationen der Verwaltungsteams Feuerwehr, Stadtplanung, Bauordnung, Tiefbau und Grünflächen verliefen ohne weitere Zwischenfälle. Unterstützung erhielten die Teamleiter von zwei Kollegen aus der Verwaltung. Eine Protokollführerin und Stadtrat Axel Grüning halfen vom Rathaus aus beim virtuellen Blättern durch die Präsentation. Sie behielten auch im Blick, wer sich wo mit Fragen zu Wort meldete und unterstützten so den Ausschussvorsitzenden Gerd Apportin, der unter der bisweilen schlechten Tonqualität mit Rauschen und Hall litt: „Die Akustik ist furchtbar.“

Vereinzelt gab es Ton- und Verbindungsprobleme, zumeist lief die von Gerd Apportin geleitete Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses aber weitestgehend reibungslos. Quelle: Matthias Brinkmann (Stadt Laatzen)

Um die Verbindung möglichst stabil und störungsfrei zu halten, waren die Gremiumsmitglieder angehalten, ihre Mikrofone auszuschalten und Redewünsche durch virtuelles Handheben anzuzeigen. Alle übrigen Zuhörer, auch die aus der Verwaltung, sollten Mikrofon und Kamera ausschalten. Sie konnten für Wortbeiträge freigeschaltet werden, wovon aber kaum Gebrauch gemacht wurde.

„Wenn Sie uns hören, schreiben Sie doch in den Chat“

Ein Problem gab es dann auch bei der Abstimmung über die Schaffung eines kommunalen Ordnungsdienstes. Um das Votum einzuholen, rief Apportin die Stimmberechtigten namentlich auf, und diese antworteten zumeist mit „einverstanden“. Nur als die Entscheidung des FDP-Ratsherren Dirk Weißleder eingeholt werden sollte, blieb die Antwort aus. „Herr Weißleder, wenn Sie eine Meinung haben und uns hören, schreiben Sie doch in den Chat“, sagte Stadtrat Grüning, der mit FFP2-Maske hinter Apportin ins Blickfeld der Webcam getreten war. Doch nicht passierte.

Christoph Dreyer ( CDU) hatte schließlich die Idee, die Abstimmung um einige Minuten zu vertagen. Weißleder ließ sich sodann per Telefon zuschalten um für die Einführung eines Ordnungsdienstes zu stimmen. Zugleich machte der Liberale seinem Ärger über die via Microsoft Teams organisiert Konferenz Luft. Er sähe keinen Chat und bekomme auch das Mikrofon nicht an. „Geschätzt ist das hier meine 50. Videokonferenz, aber ein derart komplexes System habe ich noch nicht erlebt – ich wollte mich zigmal zu Wort melden“, sagte Weißleder verärgert.

In der Spitze 59 Teilnehmer bei Sitzung

Er bedauere die Probleme, sagte Stadtrat Grüning. Angesichts Dutzender zugeschalteter Geräte handele es sich aber offenbar um einen „Einzelfall“. Nach der Lagebesprechung am Dienstag zog die Verwaltung ein positives Fazit. In der Spitze seien 59 Teilnehmer angemeldet gewesen. Abzüglich der Verwaltungs- und Gremiumsvertreter seien es bis zu 25 Gäste von außerhalb gewesen, so Stadtsprecher Matthias Brinkmann. „Das sind mehr als sonst bei einer Ausschusssitzung.“ Zwar habe es vereinzelt Kritik gegeben, etwa an der Barrierefreiheit, aber auch viele positive Rückmeldungen von Nutzern.

Das virtuelle Format habe sich bewährt und solle beibehalten werden, solange die Corona-Situation Präsenzsitzungen verbietet, sagte Brinkmann. Um Probleme weiter zu reduzieren, solle aber künftig zu Beginn eine kurze Einführung zum Ablauf und den technischen Möglichkeiten gegeben werden – und Verbindungen vorab noch mehr geprobt werden.

Von Astrid Köhler