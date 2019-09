Gleidingen

Der ehemalige Tennisprofi Nicolas Kiefer ruft gemeinsam mit der Aktion Kindertraum zur Teilnahme beim Benefiz-Golfturnier in Gleidingen auf. Unterstützt wird die seit 2006 alle zwei Jahre ausgerichtete Aktion von Friedrich-Wilhelm Knust, Betreiber des Golfplatzes in Gleidingen. Dort wird das Turnier am Sonnabend, 14. September, ausgetragen. Beginn ist um 10 Uhr.

Kiefers Handicap beträgt 9,5

Kiefer erinnert sich noch an den Beginn seines 15-jährigen Engagements für die Aktion Kindertraum. „Ich war zu der Zeit auf einem Turnier in Hongkong, als mir mein damals in Hildesheim studierender Bruder einen Artikel über das Projekt zusandte“, sagte der 42-Jährige bei einem Pressetermin am Mittwoch. Kiefer habe sofort beschlossen, sich daran zu beteiligen. Der Tennisprofi wird selbst an dem Charity-Turnier teilnehmen und hat dafür auch geübt. „Mein Handicap ist erstmals einstellig und liegt bei 9,5.“

Aktion Kindertraum unterstützt mit dem Erlös Armin und Jannis

Ute Friese, die das bundesweite Projekt Aktion Kindertraum vor 21 Jahren in Hannover gegründet hat, will mit dem Erlös in diesem Jahr den elf Jahre alte Armin und den zehnjährigen Jannis unterstützen. Armin hat ADHS und hat Probleme sich zu konzentrieren. Der Verein zahlt seit einem Jahr die Trainingsstunden in einem Tennisverein für ihn. Seine Noten sollen sich seitdem gebessert haben. Auch Kiefer hat bereits mit Armin trainiert. „Er kämpft wie ein Tiger und setzt Ratschläge sehr schnell um“, sagt der ehemalige Tennisprofi.

Jannis leidet unter dem Bohring-Opitz-Syndrom, einer Häufung von Fehlbildungen und Behinderungen. Weltweit sind nur rund 100 Kinder davon betroffen. Der Verein will ihm die Vibrationsplatte Galileo finanzieren, an der er bereits in der Physiotherapie viel Spaß gefunden hat.

Bis zu 80 Golfer können an dem Turnier teilnehmen. Auch Anfänger sind willkommen. Für diese wird ein spezieller Schnupperkurs angeboten. Golfplatzbetreiber Knust lobt das Engagement von Aktion Kindertraum. „Die konkrete Hilfe für Kinder ist toll“, findet er.

Lesen Sie weitere Artikel über Kiefers Charity-Aktionen:

Sportstars golfen für Kinderträume in Gleidingen

Charity-Turnier mit Kiefer in Langenhagen

Mit Promi-Faktor für den guten Zweck

Von Tobias Lehmann