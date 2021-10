Der Hunger nach Kultur in Laatzen ist scheint stark zu sein. Wegen der großen Nachfrage für das Stück „Das wird man doch noch sagen dürfen“ am Freitag, 29. Oktober, 18 Uhr, in der Arche, hat sich die Theaterinitiative Bühnensturm entschieden, ihre Satire unter 2-G-Bedinungen zu zeigen – damit mehr Publikum im Saal zugelassen werden kann.