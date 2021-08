Laatzen

Was macht Gärtnern in der Stadt aus? Welche unterschiedlichen Formen gibt es und welche Vorteile hat ein Garten? Diese und andere Fragen können Bürgerinnen und Bürger am Montag, 23. August, von 18 bis 20 Uhr in einer Onlinekonferenz mit Experten diskutieren. Udo Hetmeier, Leiter des Interkulturellen Gartens in Laatzen-Mitte, und Eberhard Irion, Ansprechpartner des Vereins Internationale Stadtteilgärten Hannover, stellen das Thema vor und beantworten Fragen.

Das Expertengespräch „Gärtnern in der Stadt“ ist eine Veranstaltung des Projekts „Natur verbindet“, die das Stadtteilmanagement mit dem Verein Jukus (Kinder- und Jugendkreativschule) ins Leben gerufen hat. Im Juli gab es bereits eine Onlinediskussion zum Auftakt sowie einen Stadtteilspaziergang durchs Zentrum. Weitere Spaziergänge sind für Mittwoch, 25. August, für alle Laatzener und Donnerstag, 26. August, für Menschen mit Migrationshintergrund ab 16.30 Uhr sowie für Freitag, 27. August, ab 10 Uhr für Kinder geplant. Treffpunkt ist jeweils am Stadthaus. Für Donnerstag, 2. September, ist ab 18 Uhr eine weitere Onlinedebatte mit dem Nabu vorgesehen. Gefördert wird das Projekt vom Bundesprogramm „Demokratie leben“. Wer an der Onlinedebatte am Montag, 23. August, teilnehmen will, findet den Link am Veranstaltungstag auf der Internetseite www.sozialestadt.laatzen.de.

Von Stephanie Zerm