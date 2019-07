Ingeln-Oesselse

Großer Andrang bei „Torte im Ort“. Mehr als 40 Gäste haben sich am Mittwochnachmittag am Dorfbrunnenplatz zu der fünften Veranstaltung der 2018 initiierten Veranstaltungsreihe eingefunden. Kein Wunder: schließlich gab es für alle kostenlose Torte, Kaffee und Tee. Drei Frauen aus dem Ort hatten vorab für die Veranstaltung eine Preiselbeer-Torte, eine Philadelphia-Torte und einen Apfelkuchen gebacken. Von den süßen Stücken waren nach nur 20 Minuten nur noch wenige Krümel übrig. „Ich finde die Aktion einfach toll und die Torten sind wahnsinnig lecker“, sagte Besucherin Renate Lochte aus Ingeln-Oesselse.

Lecker: Bei Renate Lochte (links) und Christine Rupp kommen die Torte gut an. Quelle: Stephanie Zerm

Zum öffentlichen Tortenessen hatten die Initiatorinnen Cornelia Anolke und Monika Karow erstmals 2018 eingeladen. Da das Angebot so gut ankam, führten sie im Spätsommer und auch 2019 weiter. In diesem Jahr war das Schlemmen am Dorfbrunnenplatz bereits der dritte Termin. „Im Mai kamen bei Regen 22 Teilnehmer in das Gemeindehaus in Oesselse und im Juni waren es 30 Personen auf dem Pflugplatz in Ingeln“, sagt Anolke. Doch so viele Besucher wie am Mittwoch in Oesselse seien noch nie beim Tortenessen gewesen. „Das ist absoluter Rekord“, freute sich Anolke und Monika Karow ergänzte: „Ich hätte nicht damit gerechnet, dass auch in den Ferien so viele Menschen kommen.“ Damit niemand hungrig nach Hause gehen musste, besorgte Rainer Haslbeck noch Zuckerkuchen vom örtlichen Bäcker Bertram.

Gemeinsames Schlemmen soll Nachbarschaft stärken

Mit der Aktion wollen die Initiatorinnen Menschen im Ort zusammenbringen und die Nachbarschaft stärken. „Das funktioniert sehr gut“, freute sich Anolke. „Es kommen immer wieder neue Gesichter, die man noch nicht kennt.“

Dabei hatte sich das öffentliche Schlemmen auch bis in andere Ortschaften herumgesprochen. „Wir essen auch sehr gerne Torte“, sagte Klaus Windheim, der von der Aktion in der Zeitung gelesen hatten und mit seiner Frau Regine aus Sehnde nach Oesselse gekommen war.

Besonderer Ehrengast war der elfjährige Julian Ehrenteit. Er half im Rahmen der Vorbereitung auf seine Konfirmation beim Servieren der Sahneschnitten. „Ich finde das toll“, freute sich der Oesselser Schüler und betonte: „Ich wollte schon immer mal als Kellner arbeiten.“ Insgesamt muss er vor seiner Konfirmation mehrere soziale Angebot im Ort begleiten.

Die nächste Torte wird in Ingeln serviert

Wer wollte, konnte als Dank für die kostenlosen Köstlichkeiten eine Spende in das Sparschwein von Cornelia Anolke und Monika Karow werfen. „Bislang haben wir von den Spenden schon zwei große Pumpkannen für Kaffee für jeweils 39 Euro angeschafft“, sagte Anolke. Kommt noch mehr Geld zusammen, soll noch eine dritte gekauft werden. Das Geschirr für die Treffen stellt stets die Kirchengemeinde zur Verfügung.

Wer jetzt Appetit auf Torte bekommt, hat in diesem Jahr noch zweimal Gelegenheit, mit der Dorfgemeinschaft eine Sahneschnitte zu verputzen: am Donnerstag, 22. August, auf dem Pflugplatz in Ingeln sowie am Donnerstag, 19. September, auf dem Dorfbrunnenplatz in Oesselse. Die Mitnahme eines Klappstuhls empfiehlt sich, da es nur wenige Sitzplätze gibt. Beginn ist jeweils um 15 Uhr.

Von Stephanie Zerm