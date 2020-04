Grasdorf/Rethen

Der Kunstkreis Laatzen trauert um seinen Ehrenvorsitzenden Helmut Borsum. Der langjährige Vorsitzende des Vereins starb am 5. April im Alter von 84 Jahren. Der Grasdorfer hat sich vor allem als Mitbegründer des Kunstkreises in Laatzen einen Namen gemacht – und auch mit über den Verein hinausweisenden Aktionen für mehr Farbe in Laatzen gesorgt.

Borsums wohl bekannteste Initiative war neben der Kunstkreis-Gründung das Projekt „ Laatzen zeigt Flagge“ im Jahr 1998. Im Vorfeld der Weltausstellung in Hannover nähten die Kunstkreis-Mitglieder 243 Fahnen der an der Expo beteiligten Länder zusammen und verhüllten damit das Laatzener Rathaus. „Das war ein Superprojekt, das völlig auf seine Initiative zurückging“, erinnert sich die amtierende Vorsitzende Monika Gorbuschin.

Zum Werk Borsums gehören nach dessen eigener Schätzung mehr als 1000 Werke, darunter etliche Grafiken, Collagen und Karikaturen. Darauf finden sich viele Motive der Messe – er leitete früher die Schilder-Malerei der Messe AG –, aber auch von Laatzener Gebäuden, die es so heute teils nicht mehr gibt. „Er war ein großartiger Chronist der Laatzener Stadtgeschichte“, sagt Gorbuschin.

1984 wird der Kunstkreis gegründet

Helmut Borsum hatte sich schon vor der Kunstkreis-Gründung mit anderen Laatzener Künstlern zusammengefunden. Um Fördermittel erhalten zu können, traf man sich am 13. Februar 1984 in der Gaststätte Zur Leinemasch, um einen Verein ins Leben zu rufen, dessen Vorsitzender Borsum dann wurde. 1996 gab er das Amt ab und wurde zum Ehrenvorsitzenden gewählt.

Auch der Jugendschreibwettbewerb Laatzen geht auf Borsums Initiative zurück. Anlässlich seines 75. Geburtstags bat er anstelle von Geschenken um Spenden für die Jugendarbeit des Kunstkreises. Mit der Summe wurde das Preisgeld ausgelobt. „Als Mensch war er zurückhaltend“, sagt Gorbuschin, die selbst auf Borsums Initiative hin in den Kunstkreis-Vorstand kam. „Aber wenn er einen kennengelernt hat, war er sehr zugewandt.“ Helmut Borsum ist im engsten Kreis bestattet worden.

