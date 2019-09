Laatzen-Mitte

Sie leiden unter Depressionen, Psychosen oder Schizophrenie. Doch das spielt im „ Treffpunkt in der Langen Weihe“ keine Rolle. „Für mich ist jeder unserer Besucher wie eine Blume, schön und einzigartig“, sagte Einrichtungsleiter Carsten Mente am Mittwoch bei der Geburtstagsparty des Treffpunkts – und überreichte auch prompt jedem der rund 50 Gäste, darunter auch viele, die regelmäßig in den Treff kommen, eine Blume. Am Nachmittag feierte der Diakonieverband Hannover-Land, der Träger der Einrichtung ist, deren fünfjähriges Bestehen in den Räumen an der Langen Weihe 67 in Laatzen-Mitte.

Gegründet wurde der Treffpunkt für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen allerdings schon viel früher. „Der damalige Kirchensozialarbeiter Wolfgang Steinbrück hat ihn 1982 ins Leben gerufen“, sagte Superintendent Detlef Brandes rückblickend in seiner Ansprache. Bis 2014 war die Einrichtung unter dem Namen Treffpunkt am Park in den früheren Räumen des Bauhofs nahe dem Rathauspark in Alt-Laatzen untergebracht. Vor fünf Jahren zog er dann in die ehemaligen Räume einer Bank an der Langen Weihe in Laatzen-Mitte.

Wer Unterstützung braucht, kann einfach kommen

„In den fünf Jahren ist hier für die Besucher ein Stück Zuhause entstanden“, sagte Jörg Engmann, Geschäftsführer des Diakonieverbands Hannover-Land. Viele nutzten das Angebot bereits seit mehr als 30 Jahren regelmäßig.

„Der Treffpunkt ist ein Ort der Gemeinschaft und Menschlichkeit“, erläuterte Mente. Die Hemmschwelle für Menschen mit psychischen Erkrankungen, sich Hilfe zu holen, sei oft sehr groß. Daher sind die Hürden, um in den Treff zu kommen, denkbar niedrig. Denn es gibt keine. „Es müssen keine Anmeldungen und Formulare ausgefüllt werden“, sagte Brandes. „Jeder, der wegen einer psychischen Beeinträchtigung Unterstützung benötigt, kann einfach vorbei kommen, niemand wird abgewiesen.“ Eine Anmeldung sei nicht nötig.

Treff will Isolation und Vereinsamung entgegenwirken

Der Sozialpädagoge und Systemische Therapeut Carsten Mente unterstützt die Besucher durch Beratungsangebote und Gesprächsgruppen. Ergänzt wird die Arbeit von Honorarkräften der Ergo-, Physio-, Musik- und Maltherapie. Außerdem arbeitet der Treffpunkt mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst der Region Hannover, der Stadt Laatzen und anderen sozialen Einrichtungen zusammen.

„Im Treff verhindern wir die Isolation und Vereinsamung der Besucher“, erläutert Mente. Dadurch könnten psychische Erkrankungen gelindert und Rückfälle reduziert werden. Denn im Treff hätten die Besucher immer einen Ansprechpartner. „Das Angebot ist im gesamten Kirchenkreis in dieser Form einzigartig“, betont Superintendent Brandes.

Treff-Nutzer sind 37 bis 84 Jahre alt

Im vergangenen Jahr hätten rund 40 Laatzener das Angebot genutzt, etwa 20 davon seien Stammgäste, berichtete Mente: „Unser älteste Besucher ist 84 Jahre alt, der jüngste 37.“

„Für mich ist es im Treff wie in einer Familie“, sagt eine 52-jährige Besucherin, die seit etwa fünf Jahren wöchentlich in der Einrichtung malt. „Hier ist es so schön harmonisch und entspannt, das tut mir einfach gut.“

Programm an fünf Wochentagen

Geöffnet ist der Treffpunkt montags von 10 bis 13 Uhr, dienstags von 13 bis 16.30 Uhr, mittwochs von 13 bis 16 Uhr, donnerstags von 13 bis 16.30 Uhr und freitags von 12.30 bis 14 Uhr. Montags stehen erst ein gemeinsames Frühstück und dann Sport mit einer Physiotherapeutin auf dem Programm, dienstags Yoga und mittwochs ein gemeinsames Mittagessen. Donnerstags werden oft Ausflüge gemacht, und freitags können die Besucher ab 13 Uhr Aquarelle malen.

Von Stephanie Zerm