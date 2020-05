Gleidingen

Trotz Corona-Krise und diverser Auflagen werden die Laatzener auch in diesem Jahr frische Früchte aus ihrer Stadt genießen können. Die beiden großen Produzenten, der Erdbeerhof Meyer und die gleichfalls in Gleidingen ansässige Obstplantage Hahne, stecken bereits mitten in der Ernte oder bereiten diese vor.

„Bei uns hat am 22. April die Ernte der Früchte aus den Folientunneln und am 8. Mai die der ersten Freiland-Erdbeeren begonnen“, sagt Bendix Meyer, Betreiber des Erdbeerhofs Gleidingen. Jedes Jahr beschäftigt der Betrieb während der Erdbeerernte rund 60 Saisonarbeiter aus Rumänien. „Davon sind jetzt 20 da“, sagt Meyer. 20 weitere kämen im Laufe der Woche.

Die meisten Erntehelfer kämen schon seit Jahren regelmäßig nach Gleidingen. Dieses Jahr seien die Vorbereitungen für ihre Anreise wegen der Corona-Auflagen allerdings etwas anstrengend gewesen, sagt Meyer. „Sie durften nur per Flugzeug nach Deutschland reisen und mussten vorab einen Arbeitsvertrag vorlegen, um einreisen zu können.“ Dies habe mehr bürokratischen Aufwand erfordert als sonst. Die Flugkosten habe er für die Saisonarbeiter erst einmal ausgelegt.

Saisonarbeiter beziehen Einzelzimmer

Auch die Unterbringung der Rumänen sei aufwendiger als sonst gewesen. „Sie müssen auf dem Hof leben und hier auch versorgt werden“, sagt Meyer. Zwar stünden dazu Wohncontainer zur Verfügung. Aber wegen der Corona-Pandemie müssten die meisten in Einzelzimmern untergebracht werden. Dies würde regelmäßig vom Ordnungsamt kontrolliert. „Ich weiß von anderen Landwirten, dass sie deshalb noch zusätzliche Hotelzimmer für ihre Saisonkräfte anmieten“, berichtet Meyer. Dies wolle er jedoch nicht tun. „Wir kommen auch so ganz gut zurecht.“ Bis jetzt habe alles sehr gut geklappt. Mit der Ernte sei er bislang zufrieden. „Wegen der langen Nachtfröste mussten wir die Freiland-Erdbeeren lange zugedeckt lassen“, berichtet der studierte Agrarwissenschaftler. Aber jetzt seien etwa drei bis vier Sorten reif.

An Verkaufsständen herrschen Hygienevorschriften

„Wir sind froh, dass wir ernten und unsere Früchte verkaufen können“, betont Meyer. Für den Verkauf seien zusätzlich zum Hofverkauf an der Triftstraße in Gleidingen bislang etwa zehn Stände aufgebaut worden. Einer am Leine-Center in Laatzen, die restlichen in Hannover und der Region. Nach und nach sollten die Stände auf 30 erweitert werden. Auch diese hat Meyer streng nach den Hygienevorschriften umgebaut. „Es gibt einen Spuckschutz, um die Verkäufer zu schützen“, sagt der Erdbeerbauer. Außerdem müssten Kunden wie in anderen Geschäften auch einen Mundschutz tragen.

Die Verkaufsstände vom Erdbeerhof Gleidingen hat Bendix Meyer mit Spuckschutz versehen. Außerdem sollten Käufer einen Mundschutz tragen. Quelle: Stephanie Zerm

In den Verkaufsständen arbeiten rund 80 weitere Aushilfen. „Das sind Studenten, Schüler, Hausfrauen und Rentner“, sagt Meyer. Dieses Jahr habe er zahlreiche Angebote von Menschen bekommen, die ihn während der Corona-Krise als Verkaufshilfe unterstützen wollen, berichtet er. Aber auch der Zuspruch der Kunden sei groß. „Viele unterstützten die regionalen Betriebe, indem sie ihre Produkte kauften.“ Dafür sei er sehr dankbar, betont Meyer.

Seit Sonnabend können Besucher selber Erdbeeren pflücken

Seit dem Wochenende können Liebhaber der süßen Früchte auf den Feldern des Betriebs auch wieder selber Erdbeeren ernten. Aber auch dort müssen Hygieneregeln eingehalten werden. „Die Besucher müssen Mundschutz tragen und die Abstandsregeln einhalten“, sagt Meyer. Sie würden von Kontrolleuren eingewiesen und bekämen Pflückkörbe zugeteilt. „Wir achten darauf, dass die Vorschriften so gut wie möglich eingehalten werden“, sagt Meyer. Insgesamt stehen für die Selberpflücker rund 60.000 Quadratmeter zur Verfügung. Je nach Wetterlage können die Felder bis Mitte Juni oder Mitte Juli beerntet werden.

Rot, süß und lecker: Seit Sonnabend können Besucher auf den Feldern in Gleidingen selber Erdbeeren pflücken. Quelle: Stephanie Zerm

Auch die Obstplantage Hahne macht sich wegen der Ernte keine großen Sorgen. „Wir haben etwa zehn bis zwölf fest angestellte Erntehelfer aus zwei Familien aus Polen, die das gesamte Jahr über bei uns leben“, sagt Carola Hahne. In dieser Woche solle auf dem Hof die Himbeer- und Erdbeerernte beginnen. Drei Wochen später dann die der Süßkirschen und Stachelbeeren, anschließend seien Johannisbeeren, Aprikosen, Brombeeren und Pfirsiche dran. Ende Juli könnten die ersten Frühäpfel und Pflaumen geerntet werden, im August Zwetschgen und Mirabellen.

Nachbarn und Kunden bieten Obstplantage Hahne Hilfe an

Die eigentliche Apfelernte beginne am 5. September. Dazu kämen dann üblicherweise noch weitere Helfer aus Polen nach Gleidingen. Dieses Jahr hätten diese allerdings aus Angst vor Corona abgesagt. „Wir kommen aber auch so gut über die Runden“, sagt Carola Hahne. „Denn wir haben zahlreiche Angebote von Nachbarn, Kunden und Bekannten bekommen, die uns bei der Ernte helfen wollen, wenn Not am Mann ist.“ Viele hätte dazu sogar E-Mails geschickt. „Über diese Hilfsangebote freue ich mich ganz besonders“, sagt Hahne. Daran könne man sehen, dass sich immer mehr Menschen damit beschäftigten, woher ihre Lebensmittel stammten. „Außerdem zeigt es, dass sich auch in Zeiten der Krise nicht jeder selbst der Nächste ist, sondern dass man zusammenrückt und einander hilft. Das finde ich sehr beruhigend.“

Auf der Obstplantage Hahne beginnt bald wieder die Kirschernte. Das Foto zeigt Plantagenchef Klaus Hahne und Juniorchefin Stephanie Hahne beim Pflücken der Süßkirschen 2019. Quelle: Moritz Frankenberg (Archiv)

Von Stephanie Zerm