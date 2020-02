Alt-Laatzen/Grasdorf

Ist er vorzeitig aus dem warmen Süden zurückgekehrt, weil er ahnte, dass seine langjährige Partnerin es mit der Treue nicht so genau nimmt? In der Regel trifft der Alt-Laatzener Storch Garry erst Anfang März wieder in der Leinemasch ein. In diesem Jahr ist er laut Storchbeobachter Jürgen Körber jedoch bereits am Dienstag wieder in Alt-Laatzen gelandet. Was er dort vorfand, dürfte ihn allerdings wenig erfreut haben: Seine langjährige Partnerin Käthe, die hier überwintert hat, turtelte mit einem knapp dreijährigen Verehrer aus Wiebrechtshausen, den sie sogar mit ins Nest nahm.

Doch Garry, mit dem Käthe seit sieben Jahren in der Alt-Laatzener Masch für Nachwuchs sorgt, nahm seiner Partnerin den kleinen Seitensprung offenbar nicht krumm. „Nach kurzem Widerstand hatte Garry seinen Nebenbuhler vertrieben und Käthe kehrte reumütig zu ihm zurück“, berichtet Körber. „Glücklicherweise ging die ganze Episode ohne Blutvergießen aus.“

Auf dem Grasdorfer Nest hat Storch Rolf sturmfreie Bude

Am Grasdorfer Nest hat Brutstorch Rolf unterdessen noch sturmfreie Bude. Laut Körber kehrte er bereits am vergangenen Donnerstag zurück – rund drei Wochen früher als im vergangenen Jahr. Von seiner langjährigen Partnerin Frieda fehlt indes noch jede Spur. „Das nahm Rolf zum Anlass, mit mindestens zwei fremden Störchinnen anzubandeln, die sich auch jeweils auf seinem Nest einfanden und dort übernachteten“, berichtet der Laatzener Storchenbeobachter.

Eine der zwei Störchinnen habe er anhand ihrer Beringung identifizieren können. Es handelt sich um ein knapp neunjähriges Tier aus Mittelfranken, das bereits schwere Schicksalsschläge hinnehmen musste. Laut Körber hat die Störchin seit 2013 auf einem Nest des Klärwerkes in Elze gebrütet. „2019 hatte sie mit ihrem Partner drei Junge, die mutmaßlich von in der Nähe brütenden Uhus erbeutet wurden.“ Kurz danach sei auch noch ihr Brutpartner tödlich an einer Oberleitung in der Nähe verunglückt. In der Folge davon sei die Störchin in die Laatzener Masch gekommen.

Wenn das Frieda wüsste: Storch Rolf führt zur Zeit ein Junggesellenleben - und bandelt mit fremden Störchinnen an. Quelle: Jürgen Körber

Über die zweite Störchin, mit der Rolf sich eingelassen hat, kann der Storchenexperte nichts sagen, da sie unberingt ist. In einem ist sich Körber aber ziemlich sicher: „Sollte Frieda zurückkehren, gehe ich davon aus, dass sie sich ganz schnell den Platz an Rolfs Seite zurückerobern wird – schließlich ist es ihr Nest.“

Von Stephanie Zerm