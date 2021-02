Der Einsatz der Bautrupps in Laatzen hat sich gelohnt. Nachdem diese tagelang die Frostschäden an den Gleisen der Linien 1 und 2 ausbessert haben, können die Üstra-Bahnen seit Freitagnachmittag wieder fahren.

An der Haltestelle Laatzen/Zentrum setzen Bauarbeiter am Donnerstag die Flächen unter den Betonplatten am Gleisübergang instand (links). Am Freitagnachmittag fahren die Bahnen wieder (rechts). Quelle: Daniel Junker/Stephanie Zerm