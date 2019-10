Gleidingen

Die Ukulele sei ein wunderbares Instrument, meint Edwin Kruppa. Es lasse sich nicht nur schnell lernen, sondern sei in seinen Klangfarben auch so vielfältig, dass sich im Zusammenspiel beeindruckende Effekte ergeben. Der Hobbymusiker weiß, wovon er spricht. Seit zehn Jahren gehört er zu einem Orchester mit rund einem Dutzend Ukulelespielern. Am Sonntag, 27. Oktober, tritt die Gruppe erstmals öffentlich unter dem Namen „Les Hannukies“ in Gleidingen auf. In Gertrudens Kulturladen interpretieren sie Schlager, Popklassiker, Filmmusik, Instrumentalstücke und irische Folksongs.

Bandname ist ein Kunstwort

Der Bandname „Les Hannukies“ (gesprochen: les-a-nukis) ist ein 2015 im Zuge eines Auftritts in Kleefeld erdachtes Kunstwort, das Hannoversche Ukulelespieler bedeutet, erklärt das Gründungsmitglied Kruppa. Nur Hannukies habe etwas zu niedlich geklungen, daher sei noch ein französisches „Les“ davor gesetzt worden.

Die elf Hobbymusiker – vier Frauen und sieben Männer – kommen größtenteils aus Hannover, einzelne auch aus Barsinghausen, Gehrden und Hildesheim. Ein Teil der Gruppe besteht aus Rentnern und Pensionären wie dem früheren Förderschullehrer Kruppa, die anderen arbeiten als Pädagogen, Architekten oder studieren.

Ukulelen in fast allen Größen

Bei dem Konzert in Gleidingen werden rund ein Dutzend Ukulelen in verschiedenen Größen und Tonhöhen zu hören sein: Sopran-, Konzert-, Korpusukulele und Bassukulele sind darunter und auch eine Guitarlele. Im Gegensatz zur viersaitigen Ukulele habe diese sechs Saiten und sei von den Intervallen ähnlich wie eine Gitarre gestimmt, erklärt Kruppa – „allerdings fünf Halbtöne höher“.

Als großes Vorbild für Les Hannukies nennt der Hobbymusiker den Ukulele-Virtuosen Jake Shimabukuro und vor allem die schon mehrfach von ihm live bewunderte Formation The Great Britain Ukulele Orchester: „Die haben unheimlich viel Humor und spielen brillant.“ Im Februar werde die gesamte Band deren Konzert in Minden besuchen. Auch wenn sie selbst an das Spiel „nie rankommen“ werden, wie Kruppa betont, sich Anregungen holen, dazulernen und weiterentwickeln wollten sie sich schon.

Erstes öffentliches Konzert

Bisher sind die in wechselnden Besetzungen spielenden Les Hannukies vornehmlich privat aufgetreten. Der Termin in Gleidingen wird das erste öffentliche Konzert der Gruppe sein. „Wir sind schon alle ein bisschen nervös“, sagt der Hannoveraner schmunzelnd.

Vom Ukuleleorchster mit Sängerin vorgetragen werden am Sonntag Schlager wie die „ Capri Fischer“, „Geld wie Heu“ und „Marina“. In einer größeren Besetzung und auf Ukulelen klängen sogar solche Lieder gut, die sonst nicht unbedingt seinen Musikstil träfen, erzählt Kruppa. Außerdem spielen will die Gruppe Rock ’n’ Roll und Popklassiker wie Elvis Presleys „ Dont be cruel“, „I feel fine“ von den Beatles, „Knocking on Heavens Door“ sowie Filmmusik von „Der Dritte Mann“ und das Preludeum von Carcassi.

Das Konzert von Les Hannukies bei Gertrudens Kulturladen beginnt am Sonntag, 27. Oktober, um 17 Uhr im Gemeindesaal in Gleidingen, Hildesheimer Straße 560. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Von Astrid Köhler