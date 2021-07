Laatzen-Mitte

Wer bei der Sparkasse in Laatzen-Mitte Geld abheben oder Überweisungen machen will, muss derzeit viel Geduld mitbringen. Wegen des Umbaus der Filiale am Leineplatz bietet das Geldinstitut derzeit nur einen eingeschränkten Service in den provisorischen Containern daneben an.

„Die Leute schimpfen, wenn sie morgens hier stehen“, sagt eine Frau in der Warteschlange vor dem SB-Schalter. Das Problem: Wegen der Corona-Einschränkungen darf sich derzeit nur eine Person im Inneren aufhalten – unabhängig davon, ob es ums Abheben von Geld oder um Überweisungen oder Ähnliches geht. Heute warte sie hier seit etwa 10 Minuten. „Ich habe aber auch schon eine Stunde gestanden. Das ist zu viel.“ Auch der Handwerker hinter ihr ist sauer: „Das ist katastrophal, ich habe so etwas noch nie erlebt.“ Da er derzeit auf Montage in Laatzen sei, sei er auf das SB-Terminal angewiesen. Ein dritter Kunde zeigt Verständnis, schließlich werde die Sparkasse ja umgebaut.

„Viele Ältere kriegen Online-Banking nicht hin“

Der Alt-Laatzener Hans Ullrich Steiger will die Situation so nicht hinnehmen. „Hier sind vornehmlich ältere Leute und Migranten, die auf die Sparkasse angewiesen sind“, hat er beobachtet. „Viele Ältere kriegen Online-Banking nicht hin“ – und auch der Weg in die nächstgelegene Filiale in Rethen sei weit. Er wundere sich, dass die Sparkasse keinen Automaten etwa im benachbarten Leine-Center aufgestellt habe. „Das steht doch ein halbes Dutzend Läden leer“, sagt Steiger, der seit über 50 Jahren Kunde bei der Sparkasse sei. Auch gebe es keinen Briefkasten für Überweisungsträger. „Man hätte wenigstens ein Dach über den Eingang aufbauen können, damit die Leute nicht im Regen stehen.“

Die Sparkasse verweist unter anderem auf die Corona-Einschränkungen. „Die Abstandsauflagen zwingen uns dazu, den Zugang zu Service- und Beratungsräumen zu reduzieren“, sagt Sandya Wilde-Gupta, Leiterin der Unternehmenskommunikation. „Dies kann – wie auch bei anderen Gewerbetreibenden derzeit – zu Wartezeiten führen.“ Überlegungen, ein größeres Angebot im Leine-Center anzubieten, habe es nicht gegeben: Der zu überbrückende Zeitraum, sei überschaubar – und die Anforderungen an Sicherheit und Technik hoch und bei der Einrichtung zeitaufwendig.

Überweisungen können vormittags abgegeben werden

Auf einen provisorischen Briefkasten verzichtet die Sparkasse aus Furcht vor Vandalismus. Wer Überweisungsträger oder andere Post abgeben möchte, habe aber montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr die Möglichkeit, diese vor Ort abzugeben. In der gleichen Zeit biete man auch eine Beratung ohne Termin an.

Die Sparkasse verweist darauf, dass sie in Laatzen-Mitte erheblich investiere: „Die Kosten werden rund 5,5 Millionen Euro betragen, was noch einmal eine halbe Million Euro mehr ist, als noch vor einigen Monaten prognostiziert und deutlich über dem Volumen für andere Standortinvestitionen“, sagt Wilde-Gupta. Wann der Umbau abgeschlossen sein wird, stehe auch wegen der aktuellen Lieferengpässe für Baumaterialien noch nicht fest. Aktuell gehe man vom zweiten Quartal 2022 aus.

So ärgerlich die Wartezeiten sind: Mit der Investition signalisiert das Geldinstitut, dass es am Standort bleibt – anders als die Commerzbank, die die Schließung ihrer Alt-Laatzener Filiale angekündigt hat. Und wer nur Geld abheben möchte, kann dies heute in vielen Supermärkten auch an der Kasse tun.

Von Johannes Dorndorf