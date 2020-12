Grasdorf

Die Umgestaltung des Grasdorfer Brunnenplatzes ist abgeschlossen: Kurz vor dem Weihnachtsfest hat eine Gartenbaufirma die noch fehlende Pflanzscheibe der dortigen Linde um rund vier Quadratmeter vergrößert und den Fußweg zum Brunnen neu angelegt. Die neuen Einfassungen bestehen aus Granit und ersetzen das in die Jahre gekommene Holz. Das ehemalige Material war so marode, dass am Baum stellenweise schon das gelbe Rohr für die Wurzelbelüftung zu sehen war. Durch die Vergrößerung der Pflanzscheiben sollen die Bäume und Beete künftig mehr Luft und Raum erhalten.

Fußweg zum Brunnenplatz ist wieder frei

Am Montag legten Arbeiter der Gartenbaufirma Jürgen Krümmel ein Teilstück des zum Brunnen führenden Weges an der Kirchstraße neu an. Damit kann der Fußweg vom Pfarrhaus der St.-Marien-Kirchengemeinde bis zum Brunnenplatz wieder durchgängig genutzt werden. Die wassergebundene Wegedecke wurde mit Split versehen und soll nicht weiter befestigt werden.

Darüber hinaus wurden die Beete mit verschiedenen Pflanzen bestückt. In der vergrößerten Pflanzenscheibe unter der Linde wächst nun Großkelchiges Johanniskraut, im neu gestalteten Beet an der Kirchstraße setzten die Arbeiter Großes Immergrün und Balkan-Storchschnabel ein. „Wir sind alle gespannt, wie der Brunnenplatz im Frühling aussieht“, sagte Dorit Battermann von der Stiftung Grasdorf an der Leine, deren Mitglieder die Umgestaltung und Erneuerung des Brunnenplatzes auf den Weg gebracht hatten.

Selet Akkus (links) und Laurin Mansholt legen den Weg zum Brunnenplatz an der Kirchstraße neu an. Im Beet haben die Arbeiter Großes Immergrün und Balkan-Storchschnabel eingesetzt. Quelle: Daniel Junker

Bereits im Juli war die Einfassung einer weiteren Linde an der Straße Am Thie im Rahmen der Aktion „Sommereinsatz“ vergrößert und gegen hochwertige Granitsteine ausgetauscht worden. Die HAZ und die Stiftung Sparda Bank hatten dafür 1500 Euro zur Verfügung gestellt. Granit sei langlebiger und damit nachhaltiger als Holz, sagt Battermann. Darüber hinaus hatten ein Dutzend Helfer damals den Brunnen und die dahinterliegende Mauer gesäubert, auch die Sitzbänke wurden renoviert. Dafür hatte die Stiftung Spenden von Privatleuten eingeworben.

Umgestaltung wird aus Fördermitteln finanziert

Für die Fortsetzung der Erneuerung des Brunnenplatzes hatte sich die Stiftung Grasdorf an der Leine um eine Förderung bei der Calenberg-Grubenhagenschen Landschaft bemüht. Die Organisation stellte für die Umgestaltung weitere 5000 Euro zur Verfügung. Darüber hinaus hatte die Stadt Laatzen die beiden Beete seitlich der Kirchstraße ausgekoffert, mit neuem Boden versehen und neu bepflanzt. Battermann freut sich darüber, dass die Kooperation aller Akteure so gut geklappt hat.

Die Pflege der Beete übernehmen künftig die Mitglieder der Stiftung im Rahmen einer Patenschaft. Dank der Zusammenarbeit mit der Verwaltung konnten für den Brunnenplatz höherwertigere und pflegeintensivere Pflanzen ausgewählt werden. Parallel denke man darüber nach, den bereits ausgetauschten neuen Mülleimer gegen ein Exemplar mit Holzverkleidung zu ersetzen. „Das passt sich noch besser in die Umgebung des Brunnenplatzes ein“, sagt Battermann. Die Kosten dafür würde dann die Stiftung übernehmen. Im Jahr 2018 hatte diese bereits 500 Euro in die Erneuerung der Roste im Brunnen investiert.

Von Daniel Junker