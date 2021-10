Rethen

Der Stromnetzbetreiber Enercity erneuert derzeit die Trinkwasserleitung auf der Hildesheimer Straße in Rethens Ortszentrum – voraussichtlich noch bis zum 5. November. Seit Mitte August ist die Straße nur einspurig befahrbar. Zwischen der Doktor-Alex-Schönberg-Straße und der Braunschweiger Straße wird der Verkehr per Ampel an der Baustelle vorbeigeleitet.

Um die Hildesheimer Straße zu entlasten, hat die Stadt in Fahrtrichtung Norden ein Schild aufgestellt, das die Zufahrt zum Marktzentrum über die Franz-Carl-Achard-Straße und Zur Sehlwiese empfiehlt. Ziemlich kurios, denn dort wird der Verkehr geradewegs in eine weitere Baustelle geführt.

Anwohner über Fahrempfehlung verwundert

Peter Friedsch wundert sich über die Situation. „Schräg gegenüber der Zufahrt zum Schützenplatz ist die Straße Zur Sehlwiese aktuell einseitig gesperrt“, sagt der Rethener. Da die Baustelle für Fahrzeuge aus Richtung Gleidingen direkt hinter einer Kurve liegt, sei die Straße nicht gut einsehbar, was zu Konflikten mit dem entgegenkommenden Autoverkehr führen könne. Die empfohlene Strecke hält Friedsch schon ohne Baustelle für nicht optimal. „Es wundert mich, dass die Leute durchs Wohngebiet fahren sollen, denn die Empfehlung gilt ja auch für Lastwagen.“

Die Stadt Laatzen sieht die Situation unkritisch. Deshalb seien die Anträge der Baufirmen für die parallel laufenden Arbeiten genehmigt worden. „Die Straße ist lediglich auf einer Länge von 15 Metern halbseitig gesperrt“, sagt Stadtsprecherin Anke Weisbrich. Der Verkehr könne dort besser fließen als auf der Hildesheimer Straße.

Stadt befürchtet keine Probleme

Nach Angaben der Stadt werden an der Straße Zur Sehlwiese derzeit Entwässerungsanschlüsse hergestellt. „Die Arbeiten an den Hausanschlüssen werden Mitte nächster Woche beendet sein“, sagt Weisbrich. „Da es sich um eine kurzzeitige Maßnahme handelt, wurden vorab keine Probleme befürchtet.“ Die Baustelle im Bereich Sehlwiese bleibe deshalb in der vorhandenen Form bis nächste Woche bestehen.

Ursprünglich sollten die Trinkwasserleitungen in der Hildesheimer Straße schon früher saniert werden. Die Arbeiten waren parallel zum Hochbahnsteigbau am Galgenbergweg geplant und sollten bereits Ende 2020 beendet sein. Wegen der „erforderlichen übergeordneten Verkehrsführung“ sei dies aber zeitgleich nicht möglich gewesen, erklärt Weisbrich.

Von Daniel Junker