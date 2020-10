Laatzen-Mitte

Doppelte Erleichterung beim Umsonstladen für Babyerstausstattung in Laatzen: In der vergangenen Woche nahm die hauptamtliche Koordinatorin Madeline Schlüter nicht nur eine Geldspende eines Laatzener Drogeriemarktes in Höhe von 672 Euro entgegen. Darüber hinaus hat sich nach dem jüngsten Zeitungsaufruf auch noch ein Ehrenamtlicher gefunden, der dringend benötigte Reparaturen an Sachspenden wie leicht defekten Kinderwagen ausführen kann. „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung“, sagt Schlüter.

Bei dem Helfer handele es sich um einen Mann aus Jeinsen, sagt Schlüter. Er sei umgehend mit dem Auto vorbeigekommen und habe zwei Kinderwagen abgeholt, bei denen das Radgestell verbogen war, sodass sie im Kreis fuhren. Schon wenig später erhielt sie die reparierten Kinderwagen zurück. „Dank der unkomplizierten, schnellen Hilfe können wir die Wagen nun weitergeben“, sagt Schlüter. Der Jeinser habe sich zudem gleich die nächste Tüftelaufgabe mitgenommen.

Anzeige

5 Prozent des Tagesumsatzes gespendet

Eine erhielt der Umsonstladen außerdem vergangene Woche vom dm-Markt im Leine-Center. Die Drogeriekette spendete 5 Prozent ihres Tagesumsatzes, genau 672,78 Euro. Das Angebot des Diakonieverbandes ist auf Spenden dringend angewiesen. „Es zählt jeder Euro“, sagt Schlüter. Spenden und Sponsoren seien nötig, um das kostenlose Angebot zu erhalten. In den vergangenen Jahren kamen immer mehr nachweislich bedürftige Kunden in das Untergeschoss der Arche der Thomasgemeinde, um Baby- und Kinderkleidung sowie Wagen, Wiegen und andere Materialien auszuleihen. 2018 verzeichnete der Umsonstladen einen Rekord mit 1854 Spendenausgaben an nachweislich bedürftige Familien. Im vergangenen Jahr wurden 1633 Kundenkontakte gezählt.

Der Umsonstladen unterstützt seit 2007 Schwangere und Familien in Notsituationen, fördert die Teilhabe von Familien, bekämpft Armut und unterstützt Familien, um Kindern einen besseren Start in die Gesellschaft zu ermöglichen. Weitere Informationen gibt es bei der Koordinatorin Schlüter unter Telefon (01 78) 6 34 91 00 sowie nach einer E-Mail an madeline.schlueter@evlka.de.

Von Astrid Köhler