Wo sich sonst hilfebedürftige Eltern mit Neugeborenen Kleidung und Spielzeug für ihre Kinder abholen können, bekommen jetzt auch Geflüchtete aus der Ukraine Hilfe: Ab Mittwoch, 9. März, geben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Laatzen-Springe zu den Öffnungszeiten des Umsonstladens Kleidung, Handtücher und Bettwäsche auch an geflüchtete Jugendliche und Erwachsene aus. Die Einrichtung kooperiert mit der Kleiderkammer des DRK.

„Die Kleiderkammer hat uns einen Grundstock an Dingen zur Verfügung gestellt, die wir im Umsonstladen herausgeben können“, sagt Martina Soßdorf vom Jugendmigrationsdienst des Kirchenkreises, der sich zusammen mit der Thomaskirchengemeinde an der Aktion beteiligt. „Wir möchten, dass die Geflüchteten sich nicht an unterschiedlichen Anlaufstellen etwas zusammensuchen müssen“, sagt Soßdorf. Der im Gebäude der Arche der Thomasgemeinde beheimatete Umsonstladen liege in Laatzen sehr zentral und sei gut zu erreichen.

Umsonstladen in Laatzen nimmt Kleiderspenden an

Ab Mittwoch nimmt der Umsonstladen auch Kleiderspenden an. „Die Spendenbereitschaft ist zurzeit sehr hoch“, sagt Madeline Schlüter, Sozialarbeiterin Koordinatorin der Einrichtung, erfreut. Sollten zu viele Dinge abgegeben werden oder nicht so viel Kleidung benötigt werden wie Spenden eingehen, werden die abgegebenen Dinge der DRK-Kleiderkammer zu Verfügung gestellt und erst später genutzt. „Deshalb ist diese Kooperation so wichtig“, sagt Soßdorf. Das DRK könne die Sachen besser aufbewahren und bei Bedarf auch wieder auch wieder zum Umsonstladen bringen.

Beim Umsonstladen des Kirchenkreises Laatzen-Springe an der Marktstraße 21 in Laatzen-Mitte können sich jetzt auch aus der Ukraine geflüchtete Jugendliche und Erwachsene Kleidung abholen. Quelle: Kirchenkreis Laatzen-Springe

Schlüter betont, dass die abgegebenen Dinge unbedingt funktionstüchtig und tragfähig sein müssen, damit sie weitergegeben werden können. „Wir haben hier keine Möglichkeit, die Sachen zu waschen oder zu reparieren.“ Zudem bittet Schlüter inständig darum, Dinge nur zu den Öffnungszeiten abzugeben und nicht vor die Tür zu stellen. „Wir sind gerade dabei, ein Ablage- und Ordnungssystem für die gespendeten Dinge einzurichten“, sagt die Koordinatorin. Für die Organisation und Ausgabe habe sich in sehr kurzer Zeit eine Gruppe von Freiwilligen gefunden, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen.

Der Umsonstladen nimmt insbesondere Kleidung, aber auch Bettdecken, Laken und Kissen sowie Handtücher, Bademäntel und auch Hygieneartikel wie zum Beispiel Zahnbürsten und Zahnpasta, Duschgel und Damenutensilien entgegen. „Eigentlich benötigen wir gerade fast alles“, sagt Schlüter. Dazu gehören auch Winterjacken, Schuhe und auch Jugendbekleidung.

Zunächst ist das Angebot auf drei Monate befristet. „Wir werden dann schauen, ob wir es weiter aufrechterhalten müssen“, sagt Soßdorf. Der Umsonstladen an der Marktstraße 21 in Laatzen-Mitte ist montags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 14 Uhr sowie dienstags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Mitarbeiterinnen sind telefonisch unter der Nummer (0511) 164-5242 zu erreichen.

