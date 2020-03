Laatzen-Mitte

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag eine Explosion im Motorraum eines Iveco-Lastwagens ausgelöst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei am Sonnabend gegen 23 Uhr ein Gegenstand an einem abgestellten Lastwagen detoniert. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Explosion vorsätzlich herbeigeführt wurde – vermutlich durch einen am Lastwagen explodierten Böller. „Die hinzugerufenen Beamten haben im Motorraum und an der Motorhaube Papierfetzen aufgefunden“, teilt ein Sprecher mit. Die Polizei ermittelt wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion.

Die Detonation muss immens gewesen sein: Im sozialen Netzwerk Facebook diskutierten mehrere Nutzer über einen „lauten Knall“, der sogar noch in Gleidingen zu hören gewesen sein soll. Den entstandenen Schaden schätzen die Beamten auf rund 5000 Euro.

Sattelzug nach Detonation stark beschädigt

Nach Polizeiangaben hat der Fahrer eines ebenfalls auf dem Parkplatz abgestellten anderen Lastwagens am Sonntagmorgen bemerkt, dass der betroffene Sattelzug im Bereich des Motorraums stark beschädigt wurde. Mehrere Fahrzeugteile hätten auf dem Boden gelegen. Als der 47-Jährige mit einer Anwohnerin sprach, berichtete diese, sie habe am Sonnabend gegen 23 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen. Daraufhin informierte der Fahrer am Sonntagvormittag die Polizei. Bei Facebook berichteten die Nutzer bereits gegen 22.20 Uhr von der Explosion.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon (0511) 109-5555 entgegen.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Laatzen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Daniel Junker