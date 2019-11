Laatzen-Mitte

Zwei brennende Container in der Langen Weihe haben in der Nacht zum Freitag die Feuerwehr und die Polizei in Laatzen in Atem gehalten. Gegen 23.50 Uhr alarmierte ein Anwohner die Einsatzkräfte, weil vor der Deutschen Rentenversicherung Brandgeruch und Feuerschein zu sehen war. Als die Feuerwehr eintraf, standen zwei Tonnen der Altpapier- und Glas-Entsorgungsstation in Flammen. Auch ein Holzzaun entlang des Fußwegs brannte.

Einer der Behälter schmolz wegen der großen Hitze zusammen. Die andere Tonne sowie der Zaun wurden stark beschädigt. Die ehrenamtlichen Helfer löschten die Flammen und zogen die Reste mit Dunggabeln auseinander, um Glutnester löschen zu können.

Die Polizei geht davon aus, dass die Container mutwillig entzündet wurden – eine Selbstentzündung sei nahezu ausgeschlossen, heißt es im Laatzener Kommissariat. Hinweise auf die Täter gebe es bislang nicht. In der Nacht zum Montag war bereits ein Auto an der Hildesheimer Straße in Grasdorf angezündet worden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0511) 1094315 bei der Polizei zu melden.

Von Johannes Dorndorf