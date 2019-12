Weil eine Weiche falsch gestellt war, haben sich am Sonntag fünf Insassen einer Stadtbahn leicht verletzt. Der Vorfall am Endpunkt Laatzen könnte mit einem Fahrfehler zusammenhängen: Laut Üstra müssen Fahrer auch auf falsch gestellte Weichen achten.

Untersuchungen zu Stadtbahn-Unfall an Wendeschleife: War es ein Fahrfehler?

Laatzen - Untersuchungen zu Stadtbahn-Unfall an Wendeschleife: War es ein Fahrfehler?

Laatzen - Untersuchungen zu Stadtbahn-Unfall an Wendeschleife: War es ein Fahrfehler?