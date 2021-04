Laatzen

Die Volkshochschulen in Deutschland haben es sich zur Aufgabe gemacht, über souveränes Handeln in der digitalen (Daten-)Welt aufzuklären. Dafür haben sie eine App für Smartphones namens „Stadt|Land|Datenfluss“ entwickelt, die kostenlos im App-Store erhältlich ist. Auch die Leine-VHS in Laatzen beteiligt sich daran.

Künstliche Intelligenz, Big Data und das Internet erleichtern den Alltag, doch was genau verbirgt sich dahinter? Wie funktioniert all dies technisch und wie ist es möglich, persönliche Daten bewusst zu teilen – oder zu schützen? Auf solche und viele weitere Fragen rund um die sogenannte Data Literacy, also die Fähigkeit, Daten kritisch zu sammeln, zu bewerten und anzuwenden, soll die App Antworten geben, heißt es in einer Pressemitteilung der VHS.

„Data Literacy ist heute eine Schlüsselkompetenz“, betont Brigitte Germer, Geschäftsführerin der Leine-VHS. Es sei daher erfreulich, dass die VHS die Menschen auf dem Weg durch die digitale Datenwelt begleiten könne – unter anderem mit der App als Ergänzung zu vielen anderen Veranstaltungen.

Digitale Diskussionen ab Mitte April

Begleitend zur Veröffentlichung ihrer neuen App bieten die Volkshochschulen sechs digitale Diskussionsveranstaltungen an. Dabei geht es unter anderem um das Smarthome, die Mobilität der Zukunft und die digitale Gesundheitsversorgung. Am 13. April geht es los mit der Frage: „Sind Algorithmen gerecht? Künstliche Intelligenz zwischen Fortschritt und Fremdbestimmung“.

Zu Gast sind dann Lorena Jaume-Palasí, Gründerin der Initiative „The Ethical Tech Society“, die über Ethik der Digitalisierung und Automatisierung referiert, und Tobias Matzner, Professor für Medien, Algorithmen und Gesellschaft an der Universität Paderborn.

Die zweite Veranstaltung ist für den 19. Mai geplant. Dann geht es um den Einfluss von Big Data auf den Alltag. Auf der Internetseite der Leine-VHS sind außerdem das detaillierte Programm, weitere Informationen zur App und der Link zur Veranstaltung am 13. April zu finden.

Leine-VHS hofft auf Präsenzveranstaltungen ab Mai

Alle Treffen finden digital statt, erklärt die Pressesprecherin der Leine-VHS, Romina Dreimann. Auch was das übrige Programm der Einrichtung angeht, werde auf Onlinekurse gesetzt. „Wir hoffen, dass wir ein paar Seminare im Mai dann wieder als Präsenzveranstaltungen organisieren können“, fügt Dreimann hinzu. Noch sei das aber nicht planbar.

„Stadt|Land|Datenfluss“ ist Teil der Initiative Digitale Bildung von der Bundeskanzlerin. Angela Merkel ist demnach Schirmherrin der kostenlosen App, die sowohl von technikaffinen Menschen als auch von solchen, die das Internet nur sporadisch nutzen, bedient werden kann.

Von Janna Silinger