Alt-Laatzen

Radfahrer auf der Straße? Die soll es künftiger häufiger geben, zumindest im Norden Laatzens. Für das sogenannte Stadtexperiment Interkommunale Veloroute wird ab dem Frühjahr die rechte Fahrspur der Hildesheimer Straße zwischen der Stadtgrenze und dem Abzweig zur Erich-Panitz-Straße umgenutzt. Statt motorisierten Fahrzeugen ist der Bereich künftig Radlern vorbehalten, zumindest testweise und für ein Jahr. Vorher ist auf dem etwa ein Kilometer langen Abschnitt, der mit der Stadt Laatzen aber federführend von der Region Hannover geplant wird, noch einiges zu tun.

„Die Baumaßnahmen sollen im Mai durchgeführt werden und die Strecke voraussichtlich Anfang Juni in Betrieb genommen werden“, heißt es in der Beschlussdrucksache der Region, die in der Woche ab Montag, 8. März, im Verkehrsausschuss erörtert und Mitte April final von der Regionsversammlung auf den Weg gebracht werden soll. Die Strecke ist Teil des geplanten Velo-Netzes in Hannover und umfasst auch den nördlich gelegenen etwa 400 Meter langen Bereich von der Stadtgrenze Laatzens bis zur Wiehbergstraße.

Konkret soll in Laatzen ein Radfahrstreifen markiert werden, der möglichst die komplette rechte und drei Meter breite Spur der Hildesheimer Straße umfasst. Neu orientieren müssen sich Autofahrer und Radler auch an den Kreuzungen wie jenen zur Kronsberg- und Eichstraße. Gibt es dort derzeit noch separate Rechtsabbiegespuren für den motorisierten Verkehr, so werden diese künftig mit der Geradeausspur in der Mitte zusammengelegt. Nur die Linksabbieger behalten eine separate Furt.

Radfahrer wiederum fahren auf dem künftigen Radfahrstreifen der äußeren Spur über die Kreuzung oder seitlich nach rechts ab. Diesen Weg nehmen auch Linksabbieger. Sie werden dann zu den vorhandenen Überwegen und Radfahrfurten gelenkt.

Region lässt Schaltanlagen an Ampeln erneuern

Damit der Verkehr möglichst flüssig läuft und entsprechend gesteuert werden kann, müssen in den nächsten Monaten noch die Lichtsignalanlagen modernisiert und konkret die Schaltanlagen erneuert werden. Auf dem Gebiet Laatzens betrifft dies nach Angaben der Stadt fünf ampelgesteuerte Kreuzungs- und Einmündungsbereiche.

Ob die neuen Fahrradstreifen dauerhaft bleiben, ist noch unklar. Das Projekt „Stadtexperiment Interkommunale Veloroute“ habe zunächst eine Laufzeit von einem Jahr und wird wissenschaftlich begleitet. So soll analysiert werden, inwiefern sich das Radverkehrsaufkommen, die Verkehrsbelastungen und gefahrene Geschwindigkeiten verändern. Auch werden Unfallberichte von der Zeit vor und nach der Umstellung ausgewertet.

Stadt zahlt einmalig 10.000 Euro

Ursprünglich hatte die Stadt Laatzen nur eine provisorische Trasse, einen sogenannten Pop-up-Radweg auf der Hildesheimer Straße geplant. Im Laufe der Verhandlungen mit Stadt und Region Hannover sowie dem Land Niedersachsen als beteiligter Baulastträger habe das Projekt eine andere Dimension bekommen, erklärte Stadtradt Axel Grüning im Stadtentwicklungsausschussweiter. Inzwischen gehe es konkret um das Konzept Veloroute, das Radfahrer aus Hannovers Umlandkommunen in die City und in einem Ring um diese herum führt.

Die Baukosten für den 1,4 Kilometer langen Abschnitt von der Wiehbergstraße bis ins südliche Alt-Laatzen beziffert die Region mit 145.000 Euro. Das Land übernimmt mit 95.000 Euro den größten Anteil, gefolgt von der Region (40.000 Euro) und der Stadt Laatzen, die einmalig 10.000 Euro zahlt. Ziel ist es, das Fahrradfahren attraktiver zu machen und mehr Menschen dazu zu bringen, aufs Rad umzusteigen.

„Selbst wenn man sagt, die Veloroute bewährt sich nicht, sind die Lichtsignalanlagen auf dem neuesten Stand“, so Grüning weiter. An einem möglichen Rückbau der Radfahrstreifen werde die Stadt nicht beteiligt. Diesen würden im Fall des Falls die Region und das Land allein tragen.

Von Astrid Köhler