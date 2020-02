Rethen

Dass die extremen Temperaturen der vergangenen beiden Sommer Laatzens Baumbestand zugesetzt haben, ist schon länger klar: Im Sommer 2019 warnte die Stadtverwaltung vor herabfallenden Ästen aufgrund der Trockenheit und wässerte wochenlang im großen Stil Straßenbäume im Stadtgebiet. Einige mussten sogar gefällt werden. Nun ziehen die Folgen des Rekordsommers umfangreiche Baumfällungen entlang der Bruchriede in Rethen nach sich. 49 Bäume, so kündigt die Stadt Laatzen an, müssten schon in den nächsten Tagen weichen.

Der Beschluss ist das Ergebnis eines Ortstermins mit dem Gewässer- und Landschaftspflegeverband Mittlere Leine am vergangenen Donnerstag. Demnach müssen im Abschnitt zwischen der B 6 und der Brücke Zum Holzfeld 42 Bäume sowie im Abschnitt bis zur Brücke Burgstraße sieben weitere Bäume entnommen werden, heißt es im Laatzener Rathaus.

Etliche Bäume an Pilz erkrankt

Die Bäume seien krank und zum Teil bereits abgestorben, teilt Stadtsprecher Matthias Brinkmann mit. „Es handelt sich überwiegend um Erlen, die an einem Pilz erkrankt sind, und vereinzelt um Weiden.“ Grund seien nach Ansicht von Stadt und Unterhaltungsverband das extrem nasse Jahr 2017 und die trockenen Folgejahre 2018 und 2019. „Die Bäume sind durch die vergangenen drei Jahre mit extremen Witterungsbedingungen geschwächt“, sagt Brinkmann. Dabei handele es sich teils um sehr große Gewächse. „Die betroffenen Erlen sind 25 bis 30 Meter hoch und werfen Totholz ab beziehungsweise sind nicht mehr standsicher.“

Die Entscheidung zur Fällung wird denn auch mit der Verkehrssicherung begründet. „Die Bäume stellen für sich dort aufhaltende Personen und die anliegenden Grundstücke eine Gefahr dar und müssen aus diesem Grund gefällt werden“, sagt der Stadtsprecher. „Ein Erhalt ist nicht möglich.“

Befallen sind mehrere Bäume vom Phytophthora alni – einem Pilz, der auch andernorts zum sogenannten Erlensterben führt, wie Verbandsgeschäftsführerin Melanie Salchow erläutert. Zu erkennen sei die Krankheit unter anderem an schwarzen Flecken im Wurzelansatz. Auch ungewöhnlich viele Früchte und bei jüngeren Bäumen hängende Spitzen seien Anzeichen für einen Befall.

Nahe dem Bolzplatz verschwinden ganze Erlenreihen. Dort sollen neue Bäume gepflanzt werden. Quelle: Johannes Dorndorf

Kreuze markieren kranke Bäume

Die Bäume, die gefällt werden sollen, sind bereits mit rosa Kreuzen markiert. Tatsächlich sei die Zahl der auffälligen Bäume sogar noch größer, sagt Brinkmann. Bäume mit weniger dramatischen Schäden würden jedoch vorerst stehen bleiben und weiter beobachtet.

Auch soll eine Reihe kleinerer Weiden entfernt werden, die auf dem sogenannten Sandfang nahe der Brücke Zum Holzfeld wild gewachsen sind. Der Sandfang habe eine wichtige Funktion für das Gewässer, erläutert Salchow das Vorhaben: „Dort sollen sich Sedimente absetzen.“ Um diese regelmäßig mit Bagger und Schaufeln abtragen zu können, müsse der Bereich zugänglich bleiben. Andernfalls würden sich diese Sedimente wieder verstärkt in anderen Gewässerbereichen absetzen und so die Fließgeschwindigkeit verringern. „Das ist schlecht für Fische und Pflanzen.“

Im Frühjahr wird nachgepflanzt

Besonders viele Bäume werden im Bereich nahe der Brücke am Bolzplatz gefällt, sodass dort kahle Abschnitte entstehen. Der Unterhaltungsverband will deshalb im Frühjahr Ersatzpflanzungen vornehmen, kündigt Salchow an.

Die eigentlichen Fällarbeiten werden voraussichtlich noch in dieser Woche beginnen. Abgeschlossen sein müssen sie bis Ende Februar, so sehen es die Naturschutzvorgaben vor. Im gleichen Zug will der Verband eine Reihe von Kopfweiden entlang der Bruchriede beschneiden. Dabei gehe es darum, ausgetriebene Äste einzukürzen, um die Vitalität der Bäume zu erhalten. „Diese Bäume sind nicht im Einzelnen markiert worden“, sagt Brinkmann.

Stadt sperrt Weg abschnittsweise

Der Uithuizermeedenweg, der an der Bruchriede entlangführt, wird während der Arbeiten abschnittweise gesperrt. Etwaige Schäden, die durch das Befahren mit Baugeräten entstehen könnten, würden im Anschluss in Abstimmung mit dem Verband behoben, versichert Brinkmann.

Von Johannes Dorndorf