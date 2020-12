Laatzen-Mitte

Gleich zu zwei Einsätzen kurz hintereinander sind die Mitglieder der Feuerwehr Laatzen Heiligabend gerufen worden. In beiden Fällen hatten Brandmeldeanlagen in Altenheimen aufgrund von Rauchentwicklungen Alarm ausgelöst. Allerdings stellten die Einsatzkräfte nach ihrem Eintreffen fest, dass nur Essen angebrannt war. „Wir konnten jeweils schnell wieder abrücken“, sagte Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Die Mitarbeiter der Senioreneinrichtungen lüfteten die Räume anschließend ausgiebig. Personen seien laut Feuerwehrsprecher nicht zu Schaden gekommen.

Angebranntes Essen in Victor’s Residenz Margarethenhof

Zum ersten Einsatz wurde die Feuerwehr am 24. Dezember um kurz nach 18 Uhr gerufen. In Victor‘s Residenz Margarethenhof an der Mergenthalerstraße in Laatzen-Mitte kam es zu leichten Rauchentwicklungen. Zunächst betrat nur ein Feuerwehrmann die Einrichtung, um sich einen Überblick zu verschaffen. „In der Corona-Zeit müssen wir nicht gleich alle hineinlaufen“, erklärt Senft die Vorsicht. Schnell stellte der Feuerwehrmann fest, dass Essen auf dem Herd angebrannt war.

Um 20.35 Uhr folgte die zweite Alarmierung. Diesmal reagierte die Brandmeldeanlage in der Senioreneinrichtung Dorea Familie am Schubertweg in Laatzen-Mitte auf Rauch. Dort war in der Wohnung eines Bewohners ein Toast im Toaster verkohlt. Auch dieser Einsatz war für die Feuerwehr schnell beendet.

Von Mark Bode