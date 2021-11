Ingeln-Oesselse

Vor fast genau einem Jahr hat sich der Verein „Ingeln-Oesselse aktiv“ offiziell gegründet. Was zunächst als Corona-Einkaufshilfe begann, hat sich im Laufe der Monate zur Institution in Ingeln-Oesselse entwickelt: Die rund 30 aktiven Mitglieder haben unter anderem Spielplatzpatenschaften, Weihnachts-Aktionen und sogar eine Mitfahrzentrale organisiert. Die nächsten Projekte sind bereits geplant.

Angefangen hat alles mit der Corona-Krise: Als die Unsicherheit zu Beginn der Corona-Pandemie groß war und Impfungen noch in weiter Ferne lagen, stellten Marc Gronenberg, Birte Fitzek und Martin Brütting im März 2020 eine Corona-Einkaufshilfe für Menschen auf die Beine, die zu Risikogruppen gehörten. „Für uns stand fest: Diese Situation müssen, können und werden wir gemeinsam meistern“, erinnert sich Gronenberg. Zuvor hatte der Verein „Rethen rockt“ bereits eine ähnliche Unterstützung in Rethen angeboten.

Vereinsgründung am 3. November

Nach Aufrufen bei Facebook und in dieser Tageszeitung gelang es, ein Netzwerk mit 42 Helfenden aufzubauen, die von März bis Juni 2022 rund 40 Personen auf unbürokratische Weise geholfen oder zur Seite gestanden hätten, berichtet Gronenberg. Schon damals sei den Initiatoren klar gewesen, dass die Initiative in der Gründung eines Vereins münden müsse, um weitere Aktionen in der Ortschaft zu organisieren. Lange gedauert hat diese nicht: Am 3. September kamen die Mitglieder bereits zur Gründungsversammlung zusammen, zwei Monate später folgte dann die offizielle Eintragung ins Vereinsregister, sodass „Ingeln-Oesselse aktiv“ nun sein einjähriges Vereinsbestehen feiern kann.

Wegen Corona wurde der Weihnachtsmarkt in Ingeln-Oesselse 2020 kurzerhand in die Vorgärten und auf Einfahrten verlegt. Mit dabei waren auch Sascha und Jessica Kaltsios. Quelle: Tobias Lehmann (Archiv)

Die Liste der Aktionen für den Ortsteil ist mittlerweile lang: Im Dezember 2020 stellte der Verein neben einem Nikolausrundgang auch einen dezentralen Weihnachtsmarkt (Motto: „1000 und ein Weihnachtsmarkt“) auf die Beine. Während des Schneechaos’ in diesem Februar entstand eine – wenn auch wenig nachgefragte – Mitfahrzentrale und von Anfang April bis Ende Juni ein Corona-Testzentrum in Kooperation mit der Rotdorn-Apotheke. Im September folgte eine Fahrrad-Codieraktion mit der Polizei, im Oktober ein „Helferdankesfest“ und ein Dorfflohmarkt. Dabei sind immer wieder Spenden zusammengekommen, die mal der Grundschule Ingeln-Oesselse zugute kommen sollten, mal Senioren, die ein Konzert in der DRK-Einrichtung auf dem Stümpelhof erleben konnten.

Frischer Wind im Doppeldorf

Im Doppeldorf kommt das alles gut an. „Ich finde das gut, dass die so eine Initiative ergreifen“, sagt etwa Ortsbürgermeister Heinrich Hennies, der inzwischen selbst Mitglied ist. Es gebe zwar auch andere Initiativen wie den Schützenverein und die Junggesellschaft, die mit Veranstaltungen zur Dorfgemeinschaft beitragen. „Es gibt aber immer wieder andere Anlässe, die ,Ingeln-Oesselse aktiv’ aufgreift und versucht umzusetzen.“ Mit anderen Worten: Es herrscht ein frischer Wind im Doppedorf. Hennies würde sich denn auch sehr freuen, wenn der neue Verein auch bei den Feiern zum 1000-jährigen Bestehen von Oesselse aktiv würde, die ab November 2022 anstehen.

Hunderte Besucher stöbern im Oktober beim Dorfflohmarkt nach Kleidung, Spielzeug und Co. Quelle: Torsten Lippelt

Nikolaus verteilt wieder Geschenke an Kinder und sammelt Basteleien ein

Die nächsten Aktionen sind laut Gronenberg bereits in Vorbereitung. Am 6. Dezember will der Verein mit seinen derzeit 30 Mitgliedern wieder den Nikolaus herumschicken. Bei der Premiere im vergangenen Jahr bestückten die Mitglieder vor das Haus gestellte Stiefel mit Kleinigkeiten und übergaben die Dankeschön-Basteleien der Kinder wiederum an die DRK-Pflegeeinrichtung auf dem Stümpelhof.

Für Dienstag, 14 Dezember, ist von 16 bis 19.30 Uhr eine Blutspendeaktion im Gemeindehaus der Zwölf-Apostel-Gemeinde geplant. Im nächsten Jahr soll es dann wieder einen Dorfflohmarkt und erstmals eine Osteraktion geben. Details dazu will der Verein allerdings noch nicht verraten.

Von Johannes Dorndorf