Rethen

In die Pläne für die Umgestaltung des Rethener Thieplatzes kommt Bewegung. Der Verein Rethen rockt hat jetzt im Ortsrat Pläne für die Aufstellung einer überdachten Sitzbank vorgestellt. Kernidee ist dabei, auf die Friedenseiche aufmerksam zu machen, die den kleinen Platz an der Thiestraße prägt – und die vor exakt 150 Jahren erstmals gepflanzt wurde.

Der Thieplatz mit der Friedenseiche um das Jahr 1900 herum. Quelle: Rethen rockt

„Kurz vor dem offiziellen Ende des deutsch-französischen Krieges am 6. Mai 1871 wurde von dem Postverwalter Carl Reinecke und dem Lehrer Erythropel eine Eiche auf dem noch leeren Thieplatz in Rethen gepflanzt“, berichtete der Rethen-rockt-Vorsitzende Bullo Schreiber unlängst im Ortsrat Rethen. In einer Feierstunde, an der die gesamte Gemeinde Rethen teilgenommen habe, habe der damalige Gemeindevorsteher Heinrich Eickhoff zur Pflege und zum Schutz der Eiche aufgerufen. „Wohlgleich dieses Baumes solle der Wille zum Frieden in dem Volke heranwachsen und jedem selbst hierzu die Standhaftigkeit einer Eiche gleich sein“, habe Eickhoff damals gesagt. 1974 sei die Eiche dann erneuert worden – auch damals gab es ein Fest.

Tafel soll an Geschichte der Friedenseiche erinnern

Um die Symbolik in Erinnerung zu rufen und an das Baumjubiläum zu erinnern, plant der Verein nun die Aufstellung einer Tafel, die die Geschichte und den Sinn der Friedenseiche im historischen Ortskern in Bild und Schrift erklärt. Befestigt werden soll die Tafel an einer Bank mit einer Überdachung im Fachwerkstil. Das Dach soll dabei mit steinernen Dachpfannen gedeckt werden, erläutert Schreiber. Die Rücklehnen der Bank würden seitenversetzt angebracht werden, „um den Blickwinkel in zwei Richtungen des Ortskernes zu ermöglichen“.

So soll die überdachte Bank auf dem Thieplatz dem Vorschlag von Rethen rockt gemäß aussehen. Quelle: Rethen rockt

Der Vorsitzende von Rethen rockt sagte den Ortsratspolitikern zu, die Kosten für Aufstellung und Material, aber auch für spätere Reparaturen, Erneuerungen und Reinigung vollständig zu übernehmen. „Der Stadt Laatzen entstehen keine Kosten“, versprach er.

Zustimmung im Ortsrat

Im Ortsrat stieß der Vorschlag auf offene Ohren. „Grundsätzlich finde ich die Idee gut“, sagte Hannelore Flebbe (CDU). Sie erinnerte daran, dass die bisherigen Überlegungen des Ortsrats zur Umgestaltung des Platzes auf Eis gelegt worden waren, weil man zunächst den Grundschulanbau abwarten wollte. Rita Heitsch (SPD) machte auf die Bemühungen aufmerksam, im Ortskern schrittweise eine Verkehrsberuhigung zu erreichen. „Wir müssen uns zusammensetzen. Es ergibt sich ein anderes Bild, wenn ich keine Straßen habe, auf denen Autos fahren“ – dies hätte dann auch Auswirkungen auf die Möglichkeiten zur Platzgestaltung.

Ortsbürgermeister Ernesto Nebot (SPD) wünschte sich, zur Wiedereinweihung des Thieplatzes eine große Feier zu veranstalten – nach dem Vorbild früherer Jahre. Nach dem positiven Stimmungsbild will die Verwaltung nun Gespräche mit dem Verein Rethen rockt aufnehmen. Die endgültigen Planungen sollen dem Ortsrat dann erneut vorgelegt werden.

Von Johannes Dorndorf