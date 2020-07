Hannover

Der seit Freitagmorgen vermisste 46-Jährige aus Laatzen ist wieder da. Das teilte die Polizeidirektion Hannover am Abend mit. Der Gesuchte konnte von Beamten in Osterode am Harz wiedererkannt werden. Gegen 5 Uhr hatte er seine Wohnung nur im Schlafanzug bekleidet verlassen. Da die anfängliche Suche erfolglos verlief, wandte sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

Der 46-Jährige war am Morgen ohne Bargeld und ohne Handy aus seiner Wohnung gegangen. Die Polizei ging davon aus, dass der Gesuchte Suizid begehen könnte. Beamte erkannten den Gesuchten gegen 18 Uhr in Osterode wieder und verständigten umgehend die Kollegen in Laatzen. Nach Behördenangaben geht es dem 46-Jährigen „den Umständen entsprechend gut“. Die öffentliche Suche wurde damit beendet.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern Diese Telefon-Hotline ist kostenfrei und 24 Stunden am Tag zu erreichen: 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222 0800 - 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche) Per Email oder Chat: unter www.telefonseelsorge.de

Von Tobias Morchner