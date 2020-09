Rethen

Der 82-jährige Rethener, der am Sonnabend als vermisst gemeldet worden war, ist wieder da. Nach Polizeiangaben wurde Camilj M. am selben Tag in ein Krankenhaus in Hannover eingeliefert. „Inzwischen befindet er sich wieder auf dem Weg der Besserung“, teilt die Polizeidirektion Hannover mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Senior am Sonnabend gegen 13 Uhr seinen Wohnsitz in einer Erdgeschosswohnung an der Rethener Nelkenstraße verlassen. Mit Hinweisen aus der Bevölkerung habe man sein Spur bis nach Hannover nachverfolgen können, auch ein Personenspürhund kam zum Einsatz. Die Polizei veranlasste dann am Sonntag einen Fahndungsaufruf, einschließlich der Veröffentlichung eines Fotos.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich der 82-Jährige allerdings längst im Krankenhaus, wo er bereits am Sonnabend eingetroffen war. Die Polizei erhielt davon nach eigenen Angaben allerdings erst am Montag Kenntnis, sodass die im Nachhinein unnötige Fahndung eingeleitet worden war. „Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche an Camilj M. beteiligt haben“, heißt es in einer Mitteilung der Behörde.

Von Johannes Dorndorf