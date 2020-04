Das Veterinäramt prüft die Gefährlichkeit des Akita Inu, der am Gründonnerstag eine Zwergschnauzerhündin in Laatzen-Grasdorf getötet hat. Für den Staffordshire Terrier, der im Februar eine Mopshündin attackierte, hat die Behörde indes keine Gefährlichkeit festgestellt.

Der Beißvorfall mit dem Akita Inu ereignete sich an der Straße am Neuen Schlag in der Nähe des Nahkauf-Marktes in Grasdorf. Quelle: Johannes Dorndorf