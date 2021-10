Laatzen

Mit einem zweieinhalbstündigen Festakt im Forum der Albert-Einstein-Schule (KGS) hat der VfL Grasdorf sein 125-jähriges Vereinsbestehen gefeiert. In zahlreichen Grußworten von Gastrednern, mit Interviews von Aktiven, selbst geschnittenen Kurzfilmen und einer Ausstellung erhielten die 85 – coronagemäß auf Abstand sitzenden – geladenen Gäste dabei Einblicke in die Historie und Gegenwart von Laatzens größtem Sportverein. Die große Feier mit Mitgliedern muss pandemiebedingt noch warten.

„Gut Ding will Weile haben“, sagte VfL-Präsidiumssprecher Tobias Voigt zur Eröffnung des Jubiläumsabends. Er freute sich, dass nach nunmehr anderthalbjähriger Vorbereitung und pandedemiebedingter Verschiebungen endlich gefeiert werden konnte und dankte dem Planungsteam.

Zur Galerie Mit einem bewegungs- und wortreichen Festakt in der Albert-Einstein-Schule hat der VfL Grasdorf am Freitagabend sein 125-jähriges Bestehen gefeiert.

Die Ehrenvorsitzende und langjährige Präsidiumssprecherin (1988 bis 2015) Sigrid Promann führte die Zuhörer mit historischen Aufnahmen und einem Kurzfilm durch die Vereinshistorie. Beginnend im Jahr 1896, als der Männerturnverein sich mit Germania Grasdorf zusammenschloss – die sich später als eigener Verein mit dem Fußballbereich selbständig machte – sowie dem Turnerbund Grasdorf; weiter beschäftigte sich die Zeitreise mit den Jahren des Zweiten Weltkriegs, dem Bau des VfL-Vereinsheims 1993 am Peterskamp und ging hin bis zur Gegenwart. „Jede Zeit hat ihre Herausforderungen“, betonte die langjährige Vorsitzende Promann, die 2015 die kurzzeitig drohende aber mit erfolgreicher Neuwahl eines Präsidiums abgewendete Vereinsauflösung miterlebt hatte.

Starke Veränderungen gab es auch bei der Mitgliederzahl: Im Jahr 1921 zählte der Verein gerade einmal 100 Erwachsene und 100 Kinder. Durch den Städtebau in Laatzen-Mitte gab es einen großen Zustrom. Allein 1971 wuchs der Verein von 563 Mitgliedern zu Jahresbeginn auf 945 am Jahresende. Knapp eine Dekade später, 1980, wurde sogar die 3000er-Marke überschritten. „Aktuell haben wir 2100 Mitglieder in 23 Abteilungen, die 18 Sportstätten in und um Laatzen nutzen“, sagte die Ehrenvorsitzende.

Die Ehrenvorsitzende und frühere VfL-Präsidiumssprecherin Sigrid Promann (rechts) interviewt den Verfasser der Vereinschronik, Martin Güth (links mit Mikro). Quelle: Torsten Lippelt

Während der Interviews mit Vereinsaktiven hob der Verfasser der aktuellen Vereinschronik, Martin Güth, früheres Präsidiumsmitglied, die Bedeutung der Erinnerung an die eigene Historie hervor: „Wer die Vergangenheit kennt, kann die Zukunft gestalten“. Ehrenmitglied Erika Kolster, seit 1948 im VfL, berichtete von ihren Anfänge als Siebenjährige beim Kinderturnen.

Behindertensport beim VfL Grasdorf

Jens Janisch, Landestrainer beim Behinderten-Sportverband im Para-Badminton, erzählte von den Beginnen des VfL Grasdorf 2005 beim Rollstuhl-Badminton. Inzwischen ist Janisch nicht nur hauptberuflicher Bundestützpunkttrainer dafür geworden, sondern auch stellvertretender Bundestrainer und war in dieser Funktion bei den Paralympics in Tokio, mitsamt dreier Behindertensportler vom VfL Grasdorf. Die Abteilungsleiterin des Bogensports, Kerstin Blanke, die in dieser Sportart erst vor Kurzem deutsche Frauenmeisterin im Recurve Master geworden ist, berichtete von ihrem Weg von der einstigen Kampfsportlerin zur erfolgreichen Bogenschützin.

Paralympics-Badmintontrainer Jens Janisch berichtet von seiner Arbeit, die ihn zuletzt auch zu den Paralympics nach Tokio führte. Quelle: Torsten Lippelt

Auch viele Gastredner würdigten die 125-jährige Vereinshistorie. Bürgermeister Jürgen Köhne hob die Bedeutung des VfL als „elementar wichtigen Teil Laatzens“ hervor. Der Vertreter des Landessportbunds, Reiner Sonntag, lobte die vorbildliche Kooperation des Vereins mit Stadtverwaltung und Politik wie auch die Vereinsstruktur: „Mehr als die Hälfte der Vereinsmitglieder sind weiblich, und ebenso viele sind jung. Wo beides so vorhanden ist, hat ein Verein Zukunft!“ Gemeinsam mit Dagmar Ernst vom Regionssportbund zeichnete er den VfL Grasdorf für „125 Jahre verdienstvolle Vereinsarbeit“ mit der Albert Lepa-Plakette aus.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Karl Finke, Präsident des Behinderten-Sportverbands Niedersachsen, zeigte sich stolz darauf, hier in Laatzen einen so engagierten Verein – auch im Behindertensport – zu haben. Turnkreis-Vertreter Jürgen Harfst lobte in gleichem Zusammenhang die Übungsleiter, die durch ihre Qualifikation zum Erfolg der Vereinsarbeit beitragen: „Nur wenn sie gut sind, besteht eine so große Nachfrage.“

Ehrungen für verdiente Mitglieder

Für ihre besonderen Verdienste wurde die langjährige Übungsleiterin Marianne Heckroth sowie für ihr Vereinsengagement Sigrid Promann jeweils mit der Ehrennadel in Gold des Landessportbundes geehrt. Die Ehrennadel in Bronze des Regionssportbundes erhielten außerdem der erfolgreiche Judoka und Judoabteilungsleiter Frank Krotzeck-Drewke sowie die Badmintonabteilungsleiterin Melani Voigt.

Ehrungen für verdiente Mitglieder: Dagmar Ernst vom Regionssportbund (rechts) sowie Reiner Sonntag vom Landessportbund (Zweiter von links) zeichnen Sigrid Promann (von links) und Marianne Heckroth mit der Goldenen Ehrennadel des LSB, sowie Frank Krotzeck-Drewke und Melani Voigt mit der Bronze-Ehrennadel des RSB aus. Im Hintergrund (Dritter von rechts) freut sich der VfL-Präsidiumssprecher Tobias Voigt. Quelle: Torsten Lippelt

Dagmar Ernst vom Regionssportbund fasste die Lobesreden des Abends prägnant zusammen: „Das sind gelebte Maxime beim VfL Grasdorf: Ihr seid vielfältig, flexibel und lebendig.“ Die große Jubiläumsfeier des Vereins mit Mitgliedern soll im kommenden Sommer nachgeholt werden.

Von Torsten Lippelt