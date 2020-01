Grasdorf

Mit der maximal zulässigen Zahl von 200 zumeist festlich gekleideten Gästen hat der SV Germania Grasdorf am Sonnabendabend seinen Winterball gefeiert. Zur Musik von DJ Tobi und zum diesjährigen Motto „Après-Ski“ wurde bis in die späte Nacht hinein ausgiebig in der mit Luftballons und buntem Discolicht geschmückten Mehrzweckhalle getanzt.

Gute gelaunte Gesichter gab es auch bei den drei Organisatoren Sven Langkopf, Markus Merk und Stephan Schünemann. „Wir sind heute Abend ausverkauft“, sagte der stellvertretende SV-Vorsitzende Schünemann erfreut über die große Nachfrage. Auch bei der Feier zum 111-jährigen Vereinsbestehen von Germania Grasdorf vor einem Jahr war der Winterball ausverkauft. Zum Vergleich: „Vor zehn Jahren hatten wir nur rund 120 Gäste“, ergänzte Merk, dessen Schätzungen nach es bereits zum etwa 60. Mal einen Winterball in Grasdorf gab.

Winterball als gesellschaftliches Ereignis

Rund die Hälfte der Gäste sei Vereinsmitglied, sagte Schünemann, der seit etwa 30 Jahren den Ball mitorganisiert. Die andere Hälfte seien Freunde der Mitglieder. „Wer hier ist, stellt dann schnell fest: Das ist ein gesellschaftliches Ereignis, da kommen nicht nur Fußballer“, so Schünemann weiter.

Mit dem Winterball hat Germania Grasdorf seit Jahren ein Alleinstellungsmerkmal im Stadtgebiet. Vergleichbare öffentliche Veranstaltungen anderer Vereine oder Einrichtungen gebe es nicht, so Schünemann. „Wir sind wohl der einzige Verein, der so was hier in Laatzen auf die Beine stellt.“

Tombola und Showact

Verwöhnt vom Getränkeservice der Vereinsfußballer an der Theke und den Speisen von Clubwirt Sven Hagemann und seinem Team stimmten sich die Ballgäste schnell auf das „Après-Ski“-Thema ein. Entspannt wurde an Tischen und Tresen miteinander geklönt, fetzig zu Partyklängen getanzt und bei der großen Tombola versucht, einen der 200 Preise zu gewinnen.

Als Showact unterhielten zwölf Tänzerinnen der Gruppe Die Survivors vom Sport- und Freizeitclub Giesen. Das war bis zuletzt geheim gehalten worden. Als Nonnen verkleidet bewegten sich die Tänzerinnen schwungvoll zu Melodien aus dem Musical „Sister Act“. Nachdem sie ihre Kostüme gewechselt hatten, tanzten sie zu Popklängen. Die kurze Umziehpause überbrückte Schünemann nicht nur moderierend, sondern gekonnt italienisch singend.

Von Torsten Lippelt