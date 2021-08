Wegen der Corona-Pandemie hat der VfL Grasdorf sein für dieses Jahr geplantes Fest zum 125-jährigen Bestehen auf nächstes Jahr verschoben. Laut Präsidiumssprecher Tobias Voigt will der Verein voraussichtlich vor den Sommerferien 2022 ein großes Sommerfest für alle Bürger ausrichten. Vorgesehen sind Kinder-Belustigungen, Spaß-Wettkämpfe und Mitmach-Aktionen für Besucher. Das Datum steht noch nicht fest.

Am 1. Oktober diesen Jahres holt der Verein seinen ursprünglich für Mitte Juni geplanten Festakt ab 19 Uhr in der Albert-Einstein-Schule mit geladenen Gästen nach. Dabei sollen unter anderem langjährige ehrenamtliche Helfer geehrt werden. Für alle, die bereits jetzt in Feierlaune sind, hat der Klub Jubiläums-T-Shirts anfertigen lassen. Sie sind für 20 Euro werktags von jeweils 10 bis 13 Uhr im Vereinsheim am Peterskamp erhältlich und können telefonisch unter (05 11) 82 40 44 bestellt werden. Ebenfalls im Vereinsheim erhalten Interessierte auch die komplette Chronik des VfL Grasdorf. zer