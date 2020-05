Rethen/Grasdorf

Von Normalität sind die Vereine noch weit entfernt, doch unter Auflagen dürfen Breitensportler wieder losgehen. Beim TSV Rethen auf der Sportanlage am Erbenholz gab es am Montag die erste Gymnastikeinheit seit der Corona-Zwangspause im März. Der VfL Grasdorf startete bereits in die zweite Woche und nähert sich mit 88 Wochenstunden der Hälfte seines sonst üblichen Angebotes.

„Die Übungsleiter haben ein umfangreiches Programm zusammengestellt“, lobt Präsidiumsmitglied Fabian Bodenstab, der für den Sportbetrieb zuständig ist. Es habe zwar einiges an Arbeit gekostet, die Stunden unter Berücksichtigung der Hygienevorgaben neu zu verteilen. Doch es hat sich gelohnt. 42 Prozent der bisherigen 210 Wochenstunden würden nun an frischer Luft angeboten werden: vom Ballspiel für Familien, Bogensport, Fitnesstraining und Herzsport bis zu Pilates, Yoga und Zumba. Die Tennisspieler sind in dieser Rechnung nicht berücksichtigt. Der Verein nutzt dazu seine Anlagen am Peterskamp und der Ohestraße sowie Sportstätten der Albert-Einstein-Schule und dem Erich-Kästner-Schulzentrum.

15 Minuten Wechselpause auf den Plätzen

Bis zur pandemiebedingten landesweiten Schließung aller Sportanlagen bot der VfL Grasdorf 210 Wochenstunden an. Diese Zahl – verteilt auf mehrere Sportstätten – lässt sich unter den aktuellen Hygienevorgaben nicht annähernd wieder erreichen, allein aus Zeitgründen. War bisher ein nahtloser Übergang auf den jeweiligen Trainigsplätzen möglich, müssten jetzt 15 Minuten Wechselpause einkalkuliert werden, um zusätzliche Begegnungen von Sportlern zu vermeiden. Außerdem bleiben die Hallen gesperrt und sind diverse Sparten noch vom Sportbetrieb ausgeschlossen, darunter Trampolinsspringer, Wanderer, das Geräte- und Judotraining, Badminton, Paartanz und Schwimmen. Zu der Gruppe, die noch zwangsweise pausieren müsse, gehören leider auch die der Handycapsportler, bedauert Bodenstab.

TSV Rethen startet langsam mit Kursangebot

Der TSV Rethen fährt sein Angebot langsam nach oben. Im aktuellen Plan stehen derzeit zwischen ein bis vier Kurse pro Tag. Das sei ein Bruchteil des sonst üblichen, betont Vereinsvorsitzende Hannelore Flebbe. Normalerweise seien die Übungszeiten beim TSV von 16 bis 22 Uhr fast vollständig belegt, und das an mehreren Trainingsstätten.

„Corona-Special“ im Mai

Der Rethener Verein startet mit Fitness, Sportabzeichen und Life-Kinetik und ab Mittwoch, 20. Mai, mit einem neuen Konditionstraining. Zweimal in der Woche wird dabei unter dem Kurstitel „K.I.S.S.“ ohne Geräte und nur mit dem eigenen Körpergewicht trainiert, erklärt Fitnesstrainer Marius Meister, der die Montagseinheiten von 7 bis 8 Uhr leitet. Seine Frau Daniela Meister bietet den Kurs mittwochs von 19 bis 20 Uhr an. Zehn Einheiten kosten 75 Euro (Mitglieder 55 Euro). Für Mai gilt ein „Corona-Special“ mit kostenlosem Training für alle. Anmeldungen sind nötig und möglich bei Kursleiter Meister unter Telefon (0178) 67732365.

Von Astrid Köhler