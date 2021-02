Rethen/Gleidingen

Im Januar ging das Streckenradar Section Control auf der B 6 zwischen Rethen und Gleidingen nach einer zweijährigen Testphase in den Regelbetrieb über. Mit der Anlage erhofft sich das Innenministerium eine Reduzierung der Unfallzahlen auf dem Streckenabschnitt. Nach Ansicht des Schliekumers Frank Ehrhardt wäre Section Control dafür aber gar nicht nötig gewesen: Vielmehr müsse der Abschnitt zwischen dem Messestutzen und dem Nullpunkt in Sarstedt grundlegend saniert werden.

„Die Fahrbahn inklusive der Seitenstreifen ist eine einzige Katastrophe“, sagt Ehrhardt, der in Rethen einen Autohandel betreibt. Die Straße sei mit Schlaglöchern übersät, neben dem Seitenstreifen bröckele der Asphalt ab. „Es ist kein Wunder, dass da schon mehrmals Lastwagen von der Straße abgekommen sind. Viele Lkw taumeln geradezu da lang, weil sie sich in den Spurrinnen aufschaukeln.“ Selbst normale Autos könnten auf der unebenen Fahrbahn ins Schleudern geraten. „Außerdem steht oft extrem viel Wasser auf der westlichen Fahrbahn.“ Dies führe auf der gegenüberliegenden Straßenseite regelmäßig zu einem längeren Blindflug.

Zur Galerie Die Fahrbahnoberfläche der Bundesstraße 6 zwischen Rethen und Gleidingen weist zahlreiche Schäden auf. Mitunter gibt es zentimetertiefe Löcher im Asphalt.

Der gleichen Meinung ist Burkhard Scheunert. „Es gibt ausgefahrene Spurrinnen, das Wasser läuft geradezu den Berg herunter. Dadurch besteht eine hohe Aquaplaninggefahr.“ Den zahlreichen Schlaglöchern könne man mitunter nur schwer ausweichen. „Der Zustand ist schon seit Jahren schlecht, die Löcher brechen immer wieder auf. Mit Flicken ist da nichts mehr zu machen“, betont der Grasdorfer, der bis vor Kurzem als Fahrlehrer bei der Fahrschule Kallbach tätig war. Nach Ansicht des 70-Jährigen müsse die Strecke dringend saniert werden.

Warnschilder weisen auf Schäden hin

Hinweise auf die marode Fahrbahn gibt es reichlich. „Allein auf dem Abschnitt zwischen Gleidingen und Rethen stehen drei Warnschilder, die auf Fahrbahnschäden, Schleudergefahr und den nicht tragfähigen Seitenstreifen hinweisen“, sagt Ehrhardt. Der schlechte Zustand könne dem Innenministerium demnach nicht entgangen sein. Anfang Februar sei der 66-Jährige mit seinem kleinen E-Auto in Fahrtrichtung Gleidingen sogar „in ein tiefes Loch geknallt“. Noch am gleichen Tag habe er die Laatzener Polizei und das Innenministerium informiert und auf die Gefahrenstellen hingewiesen – und dies nicht zum ersten Mal.

Die Fahrbahnoberfläche der Bundesstraße 6 zwischen Gleidingen und Rethen weist zahlreiche Schäden auf. Quelle: Daniel Junker

„Man muss sich das mal vorstellen: Man will die Unfallzahlen mit einer teuren Blitzanlage auf einer Strecke reduzieren, die sowieso komplett kaputt ist. Wenn die Fahrbahn vernünftig wäre, dann bräuchte man das Streckenradar gar nicht“, sagt Scheunert.

„Straßenzustand ist verkehrssicher“

Das Verkehrsministerium sieht die Sache anders. „Der Straßenzustand ist verkehrssicher“, stellt Sprecherin Laura Gosciejewicz fest. Fahrbahnschäden, zum Beispiel Rissbildungen in der Deckschicht, seien verkehrssicher instandgesetzt worden. „Im Wesentlichen besteht die Oberfläche der Fahrbahn aus Flickstellen. Es sind weder Längsunebenheiten noch Spurrinnen vorhanden.“ Auch der Polizei lägen keine Erkenntnisse über Unfälle vor, die auf den Straßenzustand zurückzuführen wären. „Regelmäßig war hier allerdings das Fehlverhalten der Verkehrsteilnehmer der Grund für Unfälle, auch durch überhöhte Geschwindigkeit.“

Laut Innenministerium fiel die Entscheidung für Section Control unabhängig vom Zustand der Fahrbahn. „Mit Blick auf die Verkehrssicherheit war eine Sanierung der Strecke weder vor der Installation noch zum heutigen Zeitpunkt erforderlich“, heißt es aus dem Verkehrsministerium. Es sei allerdings vorgesehen, den Streckenabschnitt mittelfristig zu erneuern. „Dabei sollen auch die Fahrbahnentwässerung und das vorhandene Schutzeinrichtungssystems im Mittelstreifen ersetzt werden.“ Ein Sanierungskonzept und einen Termin gebe es noch nicht.

Ehrhardt hat jetzt ebenfalls eine Antwort vom Innenministerium erhalten. Demnach hätte die Laatzener Polizei die Strecke noch am Tag seiner Meldung kontrolliert und dabei auch das beschriebene Loch entdeckt. Die Straßenmeisterei habe die Ausbesserung noch am gleichen Tage veranlasst. „Das Loch war bereits am nächsten Tag verschwunden, die Polizei hat richtig schnell reagiert“, bestätigt Ehrhardt. Die Abflüsse der Betonleitplanken seien ebenfalls gereinigt worden, das Wasser fließe nun allerdings auf die Gegenfahrbahn. „Jetzt haben die Fahrer auf der anderen Seite mit Wasserlachen zu kämpfen.“ Das Vorgehen auf der B 6 kann der 66-Jährige weiterhin nicht nachvollziehen. „Die enorme Geldsumme für die Radaranlage wäre auf alle Fälle besser in den Erhalt der Fahrbahn gesteckt worden.“

Von Daniel Junker