Gleidingen

Die Wurzeln der Gleidinger Volksbank reichen bis 1926, dem Gründungsjahr der Spar- und Darlehnskasse in Gleidingen zurück. Eine großer Geburtstagsfeier plant dort aber niemand. Wie die Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen am Montag mitteilte, wird die Filiale an der Hildesheimer Straße voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2021 geschlossen. Zuvor will das Geldinstitut allerdings seine Geschäftsstelle in Rethen ausbauen, mit der die Gleidinger Volksbank-Filiale nun zusammengeschlossen worden ist. Während Bankenvertreter auf wirtschaftliche Zwänge verweisen, äußern sich Kunden und Politiker enttäuscht bis empört.

Er habe von der angekündigten Schließung noch gar nichts mitbekommen, sagte ein Gleidinger, der am Mittwoch mit Unterlagen in der Hand auf den Eingang zusteuerte. Dass er künftig seine Bankgeschäfte nicht mehr vor Ort erledigen solle, sondern nach Rethen ausweichen, gefalle ihm gar nicht. Das Geldinstitut hat in der vergangenen Woche Informationsschreiben an seine Kunden herausgeschickt und über den Zusammenschluss mit der Geschäftsstelle in Rethen verwiesen. Dennoch: Vor allem Ältere fühlen sich im Stich gelassen.

Zahlreiche Banken- und Standortschließungen Die angekündigte Aufgabe des Volksbank-Standortes in Laatzen-Gleidingen reiht sich ein in eine lange Kette von Bankfilialen und Geldinstituten, die seit 1999 im Stadtgebiet geschlossen worden sind. Die Sparkasse hat in dieser Zeit vier Filialen dichtgemacht, beginnend mit der in Gleidingen 1999. Im Februar 2005 gab das Geldinstitut dann die Räume nahe der Grasdorfer Haltestelle Neuer Schlag auf und zum Jahresende 2015 auch die in Alt-Laatzen an der Hildesheimer Straße. Seit der Schließung der Sparkassenfiliale in Ingeln-Oesselse im April 2018 gibt es kein Geldinstitut mehr in dem 4000-Einwohnerort. Die dort direkt gegenüber gelegene Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen hatte dort bereits im Herbst 2017 ihre Türen für immer geschlossen. Bereits im Frühjahr 2017 gab die Bank die Filiale in Grasdorf auf. In ihren alten Räumen ist nun die Laatzener Tafel untergebracht. Die Deutsche Bank schloss ihren Standort in Laatzen-Mitte nahe dem Leine-Center 2002 und ist gar nicht mehr im Stadtgebiet vertreten.

Gleidingens Ortsbürgermeisterin spricht von Frust

„Es ist frustrierend“, sagte Gleidingens Ortsbürgermeisterin Silke Rehmert. Sie war im Vorfeld der jüngsten Vertreterversammlung vom Vorstand persönlich informiert worden. Die Entscheidungen, Gleidingen komplett aufzugeben, habe festgestanden und alle Versuche, dort ein Mindestmaß an Service in Ort zu erhalten wie Geldautomaten und Überweisungsterminal, seien umgehend abgelehnt worden. Ihr Parteifreund Michael Riedel, stellvertretender Ortsbürgermeister und SPD-Vorsitzender in Ingeln-Oesselse, ging sogar noch einen Schritt weiter. Er warf der Volksbank Wortbruch vor.

Als das Institut 2017 allen Gesprächen, Protesten und Unterschriftensammlungen gegen die geplante Bankschließung mit nur wenigen Monaten Vorlauf ihre Filiale in Ingeln-Oesselse aufgab, habe sie noch für Gleidingen und die Erreichbarkeit dort geworben, so Riedel. „Welchen Wert haben Aussagen von Vorstandsmitgliedern, wenn sie schon nach so kurzer Zeit keinen Wert mehr haben?“ Es sei empörend, dass den Bankkunden aus Ingeln-Oesselse und Gleidingen immer längere Wege zugemutet würden.

Bank verweist auf hohen wirtschaftlichen Aufwand

Die Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen selbst verweist auf den allgemeinen Wandel bei den Bankgeschäften. Mehr als die Hälfte der Kunden erledigten diese inzwischen zeit- und ortsunabhängig online – „Tendenz steigend“. Kleinere Filialen würden kaum noch frequentiert und der Aufwand, diese aufrechtzuerhalten, sei immens. Dies gelte auch für den SB-Bereich.

Die Nutzung der Geldautomaten habe schon vor der Corona-Krise massiv abgenommen, teilte Banksprecherin Angelika Babinski mit, „um mehr als 30 Prozent“ im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. „Die Geldautomaten sind nicht rentabel zu betreiben.“ Die Bank verweise daher auf Nachbarfilialen und den Bargeld-Nach-Hause-Service.

Künftig will die Volksbank die Kräfte in der 2009 neu errichteten Geschäftsstelle nahe dem Rethener Bahnhof und Marktzentrum bündeln. Beschäftigt das Geldinstitut derzeit in Gleidingen vier und in Rethen drei Mitarbeiter, sollen es mit einem zusätzlichen Kundenberater künftig acht sein. Die Rethener Filiale werde zur Rückseite hin um etwa ein Drittel der bisherigen Fläche vergrößert und auch, so Babinski: „Der Bauantrag ist bereits gestellt.“ Zum genauen Investitionsvolumen will sich die Bank nicht äußern, nur so viel: Es handele sich um „eine untere sechsstellige Summe“.

Genauer Termin für Filialschließung ist noch unklar

Wann genau die Erweiterung samt Umbau in Rethen fertig ist – erst danach soll die Filiale in Gleidingen schließen –, könne noch niemand sagen, so die Sprecherin. Der Termin hänge sowohl von der Baugenehmigung als auch von den Verfügbarkeit der Fachfirmen ab. In diesem Jahr sei damit nicht mehr zu rechnen. Die Filiale in Gleidingen werde voraussichtlich im ersten oder zweiten Quartal aufgegeben.

Von Astrid Köhler