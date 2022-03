Laatzen-Mitte

Die Bauarbeiten an der Wülferoder Straße dauern zwei Wochen länger als ursprünglich angekündigt. Wie die Region Hannover mitteilt, habe sich die Lieferzeit der Baumaterialien geändert. Damit verlängert sich auch die Vollsperrung an der Kreisstraße 218, die am Bockmerholz vorbei nach Wülferode führt.

Die Freigabe solle nun am 14. April gegen 17 Uhr erfolgen, teilt Regionssprecher Klaus Abelmann mit. Voraussetzung für diesen Termin sei allerdings eine stabile Witterung, denn „die Asphaltarbeiten können nicht bei Regen ausgeführt werden“. Die Umleitungsstrecke führt weiterhin über die Erich-Panitz-Straße, die Bundesstraße 443 sowie die Landesstraße 388 nach Wülferode und gilt in beiden Fahrtrichtungen.

Die Region lässt die Wülferoder Straße auf einem etwa 700 Meter langen Abschnitt zwischen der Marktstraße und der hannoverschen Stadtgrenze sanieren. Dabei wird auch die Fahrbahndecke der Brücke über der Bundesstraße 6 erneuert. Unter anderem hatten sich Spurrillen auf der Fahrbahn gebildet. Die Regionsverwaltung schätzt die Baukosten auf 415.500 Euro.

Erneuert wird auch der Gehweg, in dem über die Jahre Unebenheiten durch Baumwurzeln und Absackungen entstanden sind. Darüber hinaus galt die Platzierung der beiden Zebrastreifen als nicht optimal. Den östlichen Fußgängerüberweg will die Region deshalb um 65 Meter versetzen, sodass er sich an den bestehenden Weg in Richtung Erich-Kästner-Schulzentrum anschließt. Im Zuge der Arbeiten soll der Gehwege auf der Südseite auf 2,50 Meter verbreitert werden. Die seitlichen Parkbuchten bleiben bestehen.

Von Daniel Junker