Die Leine-VHS hat in einigen Kursen noch freie Plätze. Wer will, kann die Gelegenheit nutzen und sich noch anmelden. Für alle, die noch keine Erfahrung mit Windows-Rechnern haben, bietet die VHS ab Mittwoch, 16. September, von 17 bis 21 Uhr den Anfänger-Kurs „ Computer im Alltag kompakt“ an. Teilnehmer zahlen 26 Euro. Wer seine Windows-Kenntnisse „mit Muße“ auffrischen will, kann dies an drei Terminen ab Dienstag, 15. September, jeweils von 9 bis 12.15 Uhr für insgesamt 48 Euro.

Am Donnerstag, 10. September, beginnt der Kurs „Schreiben Sie die Geschichte Ihres Lebens“. Dabei können die Teilnehmer an sechs Terminen jeweils donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr lernen, ihre Autobiografie zu schreiben. Vorerfahrungen sind nicht nötig. Die Gebühr beträgt 48 Euro.

Besuch im Sprengel-Museum und Line Dance

Beim Kurs „Der Kunstmittwoch – Umberto Boccioni und der Futurismus“ können sich Kunstinteressierte am Mittwoch, 23. September, von 15 bis 17 Uhr durch das Sprengel-Museum führen lassen. Eine Woche vorher, am Mittwoch, 16. September, gibt es dazu von 18 bis 19.30 Uhr einen Einführungsvortrag. Die Teilnahme kostet 27 Euro, der Eintritt zum Museum wird vor Ort bezahlt.

Wer es sportlich mag, kann ab Montag, 7. September, bei „Line Dance – Gemeinsam tanzen ohne Partner“ dabei sein. Dazu gehören insgesamt neun Termine, jeweils montags von 13.45 bis 15.15 Uhr. Die Kosten betragen 90 Euro. Am Donnerstag, 10. September, beginnt außerdem der Kurs „Orientalischer Tanz 50plus“. Er umfasst sechs Termine, jeweils donnerstags von 9.30 bis 11 Uhr und kostet 48 Euro.

Alle Kurse finden in der VHS-Geschäftsstelle an der Senefelderstraße 17/19 in Laatzen-Mitte statt. Anmeldungen nimmt die VHS unter Telefon (0511) 89886222 und im Internet auf www.leine-vhs.de entgegen.

Von Stephanie Zerm