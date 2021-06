Laatzen-Mitte

In einigen Kursen der Leine-VHS an der Senefelderstraße 17/19 sind noch Plätze frei. Am Dienstag, 29. Juni, beginnt die Veranstaltung „Zumba Happy-Summer-Dance“ für Tanzbegeisterte. Die vier 75-minütigen Treffen starten jeweils dienstags um 19 Uhr. Der Kurs richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene. Die Gebühr beträgt 39 Euro.

Trommeln auf Congas und Kleinpercussion können Musikbegeisterte am Sonnabend, 3. Juli, von 11 bis 16 Uhr. „Das ist der Rhythmus, bei dem ich mit muss ...!“, lautet der Titel des Workshops unter der Leitung von Hugo Bandorf. Die Teilnehmer üben die Grundtechniken afro-lateinamerikanischer Rhythmen. Wer möchte, kann eigene Rhythmusinstrumente mitbringen, ansonsten können Congas für 5 Euro ausgeliehen werden. Die Teilnahme kostet 34 Euro.

Einen Online-Kurs für Frauen zum Thema Einsamkeit bietet die VHS am Dienstag, 13. Juli, von 18 bis 20.30 Uhr an. Die Teilnehmerinnen erfahren Wissenswertes über die Entstehung von Einsamkeit, über Risikofaktoren und was der Einzelne unternehmen kann. Zugangsvoraussetzung sind ein Computer mit Internetverbindung, Kamera und Mikrofon. Die Kursgebühr beträgt 15 Euro.

Auch Yoga und Meditation im Angebot

„Yoga und die Kraft der freien und bewussten Atmung“ lautet der Titel des Kurses, bei dem die Teilnehmer ab dem 4. August jeweils mittwochs mit einfachen Konzentrations- und Bewegungsübungen aus dem Hatha-Yoga die Atmung bewusster kennen- und führen lernen. Für die fünf Termine sind keine Vorkenntnisse notwendig, die Gebühr beträgt 36 Euro.

Im Kurs „Meditation und innere Ruhe“ erlernen die Teilnehmer Hintergründe zur Meditation und den Aufbau einer Übung. Zu Beginn und am Ende der sechs Stunden werden ab Mittwoch, 4. August, einfache Yoga- und Atemübungen ausgeführt. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Die Gebühr beträgt 35 Euro.

„Multisensorisches Lernen – Tastschreiben am PC“ lautet der Titel des fünfteiligen Kurses, der am Montag, 9. August, von 9 bis 12 Uhr startet. Die Beteiligten lernen, die Tastatur schnell und effektiv zu bedienen und in kurzer Zeit blind zu schreiben. Kostenpunkt: 96 Euro.

Alle Kurse sind ab sofort im Internet auf www.leine-vhs.de oder telefonisch unter (0511) 89886222 buchbar.

Von Daniel Junker