Gleidingen

Ein 61 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Gleidingen schwer verletzt worden. Der Laatzener wollte nach bisherigen Erkenntnissen gegen 15 Uhr vom Dammackerweg auf die Hildesheimer Straße abbiegen. Dabei habe er laut Polizei einen 53-jährigen Mercedes-Fahrer aus Pattensen übersehen, der auf der Hildesheimer Straße in Richtung Laatzen-Mitte fuhr und Vorfahrt hatte.

Bei der Kollision zog sich der Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zu stationären Behandlung in eine Klinik. Während der Unfallaufnahme wurde die Unglücksstelle kurzzeitig gesperrt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Laatzen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Johannes Dorndorf