Nach Angaben des DRK sind vier von fünf Menschen im Laufe ihres Lebens mindestens einmal auf das Blut anderer angewiesen – sei es zur Behandlung einer Erkrankung oder nach einem Unfall. Tagtäglich werden in Deutschland rund 15.000 Blutspenden benötigt. Auch in Laatzen gibt es regelmäßig Termine, der nächste ist am Dienstag, 19. Januar, von 16 bis 19.30 Uhr in der örtlichen Grundschule. Anders als sonst sorgt sich das Organisationsteam der Interessengemeinschaft Gleidinger Vereine (IGV) wegen des Lockdown dieses Mal um die Spenderzahl. Wir haben mit Teammitglied Waltraud Röhrich gesprochen.

Was ist für Sie anders bei diesem Blutspendetermin?

Es gibt einen harten Lockdown und den Aufruf zu Kontaktbeschränkungen. Die Leute haben alle Angst und sind verunsichert. Wir als Team haben Sorge, dass nicht mehr so viele Leute kommen. Dabei ist dies in Corona-Zeiten besonders wichtig, und wir hatten uns gerade gut hochgearbeitet: Im November kamen etwa 80 Leute.

Die Menschen haben also Angst, sich mit Corona anzustecken. Besteht hier eine Gefahr?

Nein, weil alle mit Maske kommen und diese auch die ganze Zeit über aufbehalten. Außerdem gibt es Desinfektionsmittel, es wird die Temperatur gemessen, und es sind ein Arzt sowie geschultes Personal vor Ort, das auf die Einhaltung der Corona-Regeln achtet. Ich finde, im Supermarkt ist die Gefahr größer.

Wie läuft die Blutspende ab?

Wie die Spende im Herbst im Einbahnstraßensystem mit eingeschränkter Personenzahl im Gebäude. Die Leute müssen notfalls vor der Schuleingangstür stehen bleiben. Drinnen melden sie sich an und füllen den Fragebogen aus, was einige Zeit dauert.

Kann der Fragebogen nicht vorher ausgedruckt und ausgefüllt mitgebracht werden?

Leider nicht. Die Fragebögen werden tagesaktuell vor Ort ausgedruckt mit den Daten der Spender. Außerdem ist es Teil des Konzeptes, sich unmittelbar vor der Blutspende und vor Ort mit den Fragen auseinandersetzen und sie wahrheitsgemäß zu beantworten.

Wie viel Zeit sollten Spender einkalkulieren?

Etwa eine Stunde, bei Erstspendern auch etwas mehr. Schließlich kommt noch eine ärztliche Untersuchung und die eigentliche Spende hinzu. Das Blut läuft nicht immer gleich schnell ...

Am Ende gibt es immer einen Snack. Auch bei Ihnen in Gleidingen?

Ja. In der Corona-Zeit dürfen wir aber leider kein Büfett anbieten. Wir packen stattdessen Tüten mit kleinen Naschereien, unter anderem auch vom örtlichen Bäcker und Obsthändler.

Bei wie vielen Spendern würden Sie den Termin als Erfolg bezeichnen?

Wenn wir wieder die gleiche Spenderanzahl haben wie im November. Wir freuen uns natürlich auch über mehr.

Frau Röhrich, vielen Dank für das Gespräch.

Zur Person Waltraud Röhrich (70) war viele Jahre im Vorstand des zuletzt 160 Mitglieder zählenden DRK-Ortsvereins Gleidingen engagiert, der seit Frühjahr 2019 im sogenannten Ruhemodus ist. Die Blutspendetermine in Gleidingen organisiert sie inzwischen mit sieben weiteren Frauen als Blutspendegruppe der IGV.

Von Astrid Köhler