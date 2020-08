Grasdorf

Wegen Astbruch gesperrt: Diesen Hinweis haben Leinemasch- und Spielplatzbesucher vier Tage lang lesen müssen, die seit Freitag in der Verlängerung des Grasdorfer Kiebitzweges von einer meterlangen Absperrung aus Flatterband gestoppt wurden. Anwohner reagierten verwundert, warum die an zwei Stellen herunterhängenden Äste einer Pappel nicht schon früher entfernt worden waren.

Bereits am Freitagmorgen seien mehrere Stadtmitarbeiter vor Ort gewesen und hätten längere Zeit beraten, berichtete ein Anwohner, der namentlich nicht genannten werden will. Am Ende sei aber nicht mehr als die Sperrung herausgekommen, weshalb er bei der Stadt über das Beschwerde- und Hinweistool „Sag’s uns einfach“ nachgefragte. Das ganze Wochenende habe er beobachtet, wie Radfahrer und Spaziergänger den Weg Richtung Leinemasch nehmen wollten, aber nach kurzer Pause wieder kehrtmachten und eine Alternativroute suchten. Als er am Montag in der Zeitung las, wie schnell die Feuerwehr einen am Wochenende abgebrochenen Ast beseitigte, habe er sich einmal mehr gewundert, warum am Kiebitzweg alles hängengelassen wurde, so der 79-Jährige.

„Die Feuerwehr kommt nur, wenn Gefahr im Verzug ist“, sagte Stadtsprecher Bastian Wegener am Dienstag auf Nachfrage. Am Kiebitzweg sei dies nicht der Fall gewesen, weshalb der Betriebshof mit den Arbeiten beauftragt wurde. Dort wiederum sei am Freitag nicht das nötige Gerät verfügbar gewesen. Der stadteigene Hubsteiger – die Äste hingen in fast acht Metern Höhe fest – war erst am Dienstag vor Ort.

Mit dem stadteigenen Hubsteiger holen Betriebshofmitarbeiter die abgebrochenen Äste von der Pappel herunter. Quelle: Astrid Köhler

Bei Spielplatzkontrolle aufgefallen

Aufgefallen war alles am Freitag bei der wöchentlichen Spielplatzkontrolle. Der Kollege habe den abgebrochenen Ast entdeckt und dies der Technischen Einsatzleitung auf dem Betriebshof gemeldet, teilte die Stadtverwaltung dem 79-Jährigen inzwischen per E-Mail mit. Dies habe den Kollegen angewiesen, den Ort nicht zu verlassen, und Passanten am Durchgang zu hindern. Für die weitere Entscheidung habe noch ein für Baumsicherheit zuständiger Mitarbeiter aus dem Team Grün hinzugezogen werden müssen. „Die Einhaltung der Zuständigkeit zwischen den Fachteams mag für Außenstehende verständlicherweise nicht immer nachvollziehbar sein, sie ist aber leider notwendig“, heißt es in der E-Mail der Stadt.

Seit Dienstagnachmittag ist der Zugang zu Spielplatz und Deichweg wieder frei. Die Baken, die dort seit mehr als einem Jahr stehen und Passanten vor den wegen Baumwurzeln holprigen Bereiche warnen, bleiben zwar noch, sollen aber bald überflüssig werden. Der Pflasterweg werde teilweise entsiegelt zugunsten einer besseren Wasserversorgung der ohnehin schon gestressten Bäume, so der Stadtsprecher. „Wir geben der Natur mehr Platz zurück.“

Seit Dienstagnachmittag ist der Weg zum Spielplatz nahe dem Grasdorfer Kiebitzweg und zum Deichweg der Grasdorfer Leinemasch wieder frei. Die seit mehr als einem Jahr dort stehenden Baken aber bleiben noch eine Weile. Quelle: Astrid Köhler

Von Astrid Köhler