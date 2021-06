Alt-Laatzen

Meterlange und mehr als beindicke Äste einer Weide sind am Sonnabend auf einen Wanderweg in der Laatzener Leinemasch südlich des alten Badeteichs gestürzt. Obwohl die Bemeroder Bleek genannte Verbindung zwischen dem Wiesendachhauses und dem Weg Schaar nahe der Alten Leine von Spaziergängern und Ausflügler oft genutzt wird, kam dabei zum Glück niemand zu Schaden. Der Weg war aber zwischenzeitlich nur eingeschränkt zu passieren.

Von der alten Weide sind am Sonnabend gleich mehrere Äste abgebrochen und auf den Wanderweg Bemeroder Bleek, südlich des alten Badeteiches gestürzt. Quelle: Astrid Köhler

Die gegen 19.30 Uhr alarmierte Dienstgruppe der Ortsfeuerwehr Laatzen zerteilte mit einer Kettensäge die teils noch unter Spannung stehenden Äste und Zweige. „An einen in der Krone noch an Fasern hängenden dicken Ast kamen die Helfer leider nicht heran“, teilte Feuerwehrsprecher Gerald Senft mit. Sollte dieser vollständig abbrechen, falle er aber gefahrlos für Passanten in den Grünstreifen. Um die weitere Sicherung des wohl trockenen Laubbaumes werde sich der Baubetriebshof der Stadt kümmern.

Von Astrid Köhler