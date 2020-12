Alt-Laatzen

Diese Weihnachtslieder sind in einer heißen Phase entstanden: Im Sommer bei Temperaturen von über 30 Grad Celsius hat das Fanfaren-Corps Laatzen eine Weihnachts-CD aufgenommen – auch um das Loch in der Vereinskasse zu füllen, das sich durch entgangene Auftritte im Corona-Jahr 2020 aufgetan hat. Jetzt ist das Ergebnis fertig und in Geschäften erhältlich. Wer sich für die CD interessiert, unterstützt damit zugleich einen guten Zweck. Von jeder verkauften CD gehen 6 Euro an das Norddeutsche Knochenmark- und Stammzellspenderregister.

Der künstlerische Leiter Kevin Binnewies hat die CD in seinem Tonstudio produziert, wo die Musiker auch ihre jeweiligen Stimmen einspielten. Aufgenommen hat das Fanfaren-Corps zwölf klassische und moderne Weihnachtslieder im gewohnten Bläser- und Percussionsound der „Roten“. Die Titelliste der CD, die passend zum Spitznamen des Ensembles unter dem Titel „Red Christmas“ erscheint, reicht von „Leise rieselt der Schnee“ über „Stille Nacht, Heilige Nacht“ bis zum Chris-Rea-Song „Driving Home for Christmas“.

CD ist in diesen Geschäften erhältlich

Die CD ist ab sofort erhältlich in der Adler-Apotheke, bei Blumen Nehl und in den Autohäusern Lutterbach und Baumann in Rethen, im Rewe-Markt am Schubertweg in Laatzen-Mitte, bei der Fontane-Apotheke in Gleidingen, der Boutique Einzigartig in Ingeln-Oesselse sowie beim Coiffeur Juan in Sehnde. Bestellbar ist sie auch im Internet auf der Seite www.fanfarencorpslaatzen.red. Die CD kostet 12 Euro. Beim Bestellen im Internet kommt eine Versandgebühr von 3 Euro hinzu.

