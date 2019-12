Zwei Jahre blieb der Weihnachtsbaum beim Wasserwerk in Laatzen-Grasdorf zuletzt dunkel, doch in dieser Adventszeit leuchtet er wieder. Erstmals lässt das Unternehmen Enercity sogar LED-Lampen in der Leinemasch funkeln. Mit dem Baumschmuck begonnen hatte 1973 Lothar Paarmann.