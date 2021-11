Laatzen

Die Corona-Pandemie sorgt auch in diesem Jahr dafür, dass mehrere Veranstalter ihre Weihnachtsmärkte in Laatzen absagen. Zwei Angebote wird es diesmal dennoch geben – sofern verschärfte Coronaregeln den Organisatoren nicht noch einen Strich durch die Rechnung machen: Die Interessengemeinschaft der Gleidinger Verein (IGV) will am Sonnabend, 4. Dezember, einen Markt organisieren. Und vor dem Leine-Center gibt es wieder eine Budenstadt.

Die IGV Gleidingen will ihren Markt diesmal auf dem Gelände vor dem ehemaligen Feuerwehrgerätehaus an der Osterstraße ausrichten. In den vergangenen Jahren hatte die ehrenamtliche Initiative noch auf den Hof der Gärtnerei Prelle eingeladen. „Wir hoffen, dass uns die Politik keinen Strich durch die Rechnung macht“, sagt die IGV-Vorsitzende Marion Krug. Beginn ist um 13 Uhr unter Berücksichtigung der 2-G-Regel. „Wir werden Bratwürstchen, Waffeln, Glühwein, Kaffee, Kakao und andere Getränke anbieten“, kündigt Krug an. „Für die Kinder gibt es Stockbrot, und ein Weihnachtsmann wird die Kids beschenken.“ Einen Tannenbaumverkauf will die IGV ebenfalls anbieten.

Glühwein gibt’s auch auf dem Leineplatz

Wie in den vergangenen Jahren will Harry Knossalla ab Montag, 22. November, wieder seinen Hüttenzauber auf dem Leineplatz anbieten. Der Schausteller aus Uetze war der einzige, der 2020 einen zusammenhängenden Markt in Laatzen eingerichtet hatte. Die Budenstadt wird während der Adventszeit ganztägig geöffnet sein. Aufgebaut wird bereits ab kommenden Montag: Dann werden die Glühweinhütte und die Schmalzkuchenbude aufgestellt, die Zuckerhütte folgt nach dem Abbau des Bauernmarktes am Mittwoch. Den Imbiss werde es in diesem Jahr wegen der Sparkassen-Baustelle hingegen nicht geben, sagt Knossalla. „Er kommt aber im nächsten Jahr wieder.“

In der Glühweinhütte gilt die 2-G-Regelung. „Die Besucher müssen einen Nachweis erbringen und bekommen dann ein Bändchen“, sagt der Schausteller aus Uetze. „Ohne Nachweis gibt es keinen Glühwein.“ Für diejenigen, die ihren Glühwein draußen vor der Hütte trinken wollen, stünden die Vorgaben noch nicht fest, Knossalla geht derzeit von 3G aus. „Wir müssen aber noch abwarten, welche Regelungen dann gelten.“ An der Süßwaren- und Schmalzkuchenbude benötigen die Kunden keinen Nachweis und auch keine Masken – allerdings nur, solange die Abstände eingehalten werden. „Wenn die Kunden an den Ständen anstehen, müssen sie eine Maske aufsetzen“, sagt Knossalla.

Vorgaben für viele Vereine nicht einhaltbar

Die Märkte in den übrigen Ortsteilen fallen hingegen wie schon 2020 aus. Die AG Rethener Vereine begründet ihre Absage mit den Vorgaben: „Wir haben uns über das erforderliche Hygienekonzept informiert und sind zu der Auffassung gelangt, dass die Einhaltung nicht durch unsere Mitglieder geleistet werden kann“, sagt die Vorsitzende Elke Heinrich. Für die Erfüllung der Rahmenbedingungen wäre ein zu hoher personeller Einsatz und Aufwand erforderlich. Der Verein hofft nun, dass sich die Rethener zumindest auf dem Maifest wiedersehen können.

Auch der Markt auf dem Hof Hennies in Oesselse fällt der Pandemie zum Opfer. „So, wie es jetzt ist, macht das keinen Spaß“, sagt Heiko Fichte, Vorsitzender des Schützenvereins Oesselse, der die Feier dort in den vergangenen Jahren organisiert hat. Nach der aktuellen Coronaverfügung der Region Hannover müssten die Organisatoren den Impfstatus sämtlicher Besucher überprüfen. „Wir wissen ja gar nicht, wie viele Leute kommen würden und wie viele Helfer wir dann benötigen“, macht Fichte deutlich. Dazu kommt: „Wir haben immer viele Ältere als Helfer dabei, die sind verständlicherweise sowieso noch etwas zurückhaltend.“ Der Organisationsaufwand stehe nicht im Verhältnis zum Nutzen. „Aufgrund des 2-G-Betriebs müssten wir eventuell sogar mit Anfeindungen rechnen, das wollen wir uns nicht antun. Wir werden dann im nächsten Jahr wieder durchstarten.“

Von Daniel Junker