Dass der Grasdorfer Storchenvater Rolf sein eigenes Junge tötete, das er nach dem Ausfall seiner Partnerin fast zwei Wochen lang allein versorgt hatte, überrascht sogar Experten. Wir haben Reinhard Löhmer, seit 1967 offizieller Betreuer und seit 2006 Naturschutzbeauftragter der Region für den Weißstorch, nach Hintergründen und Ursachen gefragt.

Wie ungewöhnlich ist das, was am Wochenende in Grasdorf passiert ist?

So einen Fall wie jetzt in Grasdorf habe ich noch nicht erlebt. Das ist eine interessante Beobachtung für die Biologie der Störche, die weniger dem Partner als viel mehr dem Ort und Horst treu sind. Weil das für beide gilt, können sie über Jahre auf demselben Nest ein Paar bilden.

So wie Rolf und Frieda, bis die Altstörchin Mitte Mai krank wurde und starb und Sie entscheiden mussten, was aus deren vier Jungen wird.

Fällt ein Elternteil aus und ist der Nachwuchs älter als vier Wochen, ist zu überlegen, ob und wie viele Junge dem verbliebenen Elternteil zur Aufzucht überlassen werden können. Bisher musste ich diese Entscheidung nur zweimal fällen: in Nienburg und in Sievershausen. In beiden Fällen wurden die verbliebenen Jungen weiter aufgezogen und flogen erfolgreich aus. In Grasdorf entschied ich am 18. Mai, von den vier bis zu vier Wochen alten Jungen den Ältesten im Nest zu lassen.

Reinhard Löhmer ist seit 2006 Naturschutzbeauftragter der Region Hannover für den Weißstorch. Quelle: privat

Warum hat Rolf sein zuvor bis dato offenbar gut entwickeltes Junges getötet?

Rolf stand im Konflikt. Ein Reiz war, seinen Jungstorch zu versorgen. Auf der anderen Seite reizte eine neue Partnerin, was letztlich überwog. Es ist wie im richtigen Leben: Kommt eine neue Dame, orientieren sich die Herren um und lassen die Brut sausen. Die Aggressivität, mit der der Storchenvater sein Junges malträtiert hat, ist aber ungewöhnlich.

Das tote Tier liegt noch im Nest. Was wird aus ihm?

Das Anfahren auf dem Wassergewinnungsgelände in Grasdorf ist sehr aufwendig. Wir lassen daher die Natur walten. Es gibt viele Organismen, die den Kadaver zersetzen werden. Ich habe mal ein Nest gesehen, da ragte ein skelettierter Fuß mit Ring heraus. Der Storch war im April bei heftigen Kämpfen erschlagen worden und auf dem Nest verendet. Die Sieger haben ihn überbaut und auf dem Kadaver erfolgreich zwei Junge aufgezogen.

Aus menschlicher Sicht klingt das gruselig, aber so ist wohl die Natur ...

Störche können mit ihren Jungen ziemlich grob umgehen. Kümmert einer oder reagiert er nicht mehr artgerecht, wird er rigoros entfernt und abgeworfen.

Die Idylle trügt: Am Sonnabend gegen 21.30 Uhr stehen der Friedchen genannte Jungstorch, der Altvogel Rolf und dessen neue Partnerin noch auf dem Nest. Quelle: Jürgen Körber

Rolfs neue Partnerin ist beringt. Was wissen Sie über sie?

Noch nicht viel mehr, als dass sie einen Ring der Vogelwarte Hiddensee mit der Nummer DEH HH 893 trägt, also in Ostdeutschland geboren und beringt wurde. Ich habe angefragt, aber noch keine Nachricht erhalten. Vogelwarten sind nicht so üppig besetzt, aber Hiddensee ist erfahrungsgemäß relativ zügig.

Die Ringstörchin und Rolf haben ja schon mehr als angebandelt. Dabei ist eine neue Brut doch auszuschließen, oder?

Wir haben jetzt Anfang Juni. In dieser Zeit schlüpfen die letzten Jungstörche. Eine spätere Brut ist physiologisch ausgeschlossen und macht biologisch auch keinen Sinn, weil mit Brutzeit (etwa 32 Tage) und Nestlingszeit (etwa 60 Tage) noch mehr als drei Monate nötig wären, die Aufzucht erfolgreich abzuschließen. Anfang und Mitte September sind unsere Störche aber schon in der Sahelzone, zumindest die Ostzieher.

Wie geht es weiter mit den Alt- und Jungstörchen aus Grasdorf?

Mit Blick auf die angeborene Ortstreue ist davon auszugehen, dass die neue Störchin, die offenbar jung ist und an der Grenze zur Geschlechtsreife steht, nächstes Jahr wiederkommt, um in Grasdorf, vielleicht mit Rolf, zu brüten. Problematisch ist, dass Rolf ein Westzieher ist und schon Ende Februar auf dem Nest sein kann, während die Ringstörchin als Ostzieherin frühestens Anfang April zu erwarten sein wird. Und die drei aus dem Nest entnommenen Jungstörche werden in der Wildtier- und Artenschutzstation Sachsenhagen aufgezogen und von dort ausfliegen.

Herr Löhmer, vielen Dank für das Gespräch

Von Astrid Köhler