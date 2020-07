Rethen

Die für Freitag, 24. Juli, angekündigte Vollsperrung der Hildesheimer Straße in Rethen führt in den angrenzenden Wohngebieten zu erheblichen Problemen bei der Parkplatzsuche. Wegen des Umleitungsverkehrs hat die Stadt in gleich fünf Straßen großflächige Halteverbote angeordnet. Die Regelungen werden laut Verwaltung zunächst zweieinhalb Wochen, später eine weitere Woche andauern.

„Ich weiß nicht, wo ich mein Auto noch hinstellen soll“, sagt Theresia Stenzel. Die Rethenerin wohnt in der Braunschweiger Straße und wundert sich über die Halteverbotsschilder, die die Stadt in den vergangenen Tagen überall in dem Wohngebiet aufgestellt hat. Bereits seit einigen Wochen herrscht im oberen Abschnitt der Braunschweiger Straße ein absolutes Halteverbot, da die Hildesheimer Straße aus Richtung Gleidingen gesperrt ist und Rettungskräfte die Strecke als Umleitung nutzen. Stenzel wich daraufhin mit ihrem Fahrzeug in die Asternstraße aus. Ab Freitag, 23. Juli, gelten nun aber auch dort sowie im Enzianweg, in der Holunderstraße und in der Peiner Straße zwischen Steinweg und Hildesheimer Straße ein absolutes Halteverbot.

Anzeige

Parkplatzsuche wird schwierig

„Es ist wirklich schlimm“, sagt auch ein Anwohner der Asternstraße. Seit Baustellenbeginn sei die Asternstraße regelmäßig zugeparkt, so dass er manchmal Probleme hat, mit seinem Familien-Van aus der Einfahrt zu kommen. Was ihn und Theresia Stenzel besonders wundert: Es gab offenbar keine Vorab-Information von der Stadt als zuständige Straßenverkehrsbehörde. „Ich finde, man könnte die Anwohner per Hauswurfsendung informieren, damit man sich drauf einstellen kann“, findet Stenzel. Zwar würde auch dies keine zusätzlichen Parkplätze bringen, aber wenigstens herrsche Klarheit – und man fühle sich als mündige Bürgerin.

Weitere HAZ+ Artikel

Kein Halt, nirgends: In der Holunderstraße, im Enzianweg und in der Asternstraße gilt ab Freitag ein absolutes Halteverbot. Quelle: Johannes Dorndorf

Die Stadtverwaltung begründet die erweiterten Halteverbote mit der anstehenden Vollsperrung der Hildesheimer Straße. Im Zuge der Arbeiten für den Hochbahnsteig Galgenbergweg kann die Straße im Abschnitt zwischen neuem Feuerwehrhaus und Enzianweg ab Freitag nicht mehr passiert werden. „Die Straßen sind sehr eng und vom Umleitungsverkehr betroffen“, sagt Stadtsprecher Bastian Wegener. Die offizielle Umleitung führt zwar laut Infrastrukturgesellschaft Region Hannover (Infra) über die Bundesstraßen 6 und 443. Ortskundige dürften allerdings den Weg durch das Wohngebiet rund um die Asternstraße nehmen, um von Rethen nach Gleidingen zu gelangen. Am Enzianweg werde die bisherige Einbahnstraßenregelung aufgehoben, kündigt Wegener an.

Autos dürfen nachts abgestellt werden

Aber wo können Anwohner jetzt parken? Zumal der große Parkplatz vor dem Edeka-Markt am Marktzentrum neuerdings kontrolliert wird – die maximale Parkdauer beträgt dort zwei Stunden. Eine Empfehlung dazu spricht die Stadt nicht aus. „Die Maßnahmen stellen sicher eine Erschwernis für Anwohner dar, sind aber für die Erleichterung des Umleitungsverkehrs zwingend erforderlich“, bittet Wegener um Verständnis. Die Stadt weist allerdings darauf hin, dass an der Braunschweiger Straße im Abschnitt zwischen Helene-Wessel-Straße und Lehrter Straße zumindest abends und nachts geparkt werden darf, das Halteverbot gilt dort nur von 8 bis 18 Uhr.

Lesen Sie auch: Laatzen: Hildesheimer Straße wird wegen Hochbahnsteig voll gesperrt

Die Infra hatte die Vollsperrung zunächst nur für den Zeitraum vom 24. Juli bis 10. August angekündigt. Nach Auskunft der Stadt Laatzen sei darüber hinaus vom 29. August bis 3. September eine weitere Sperrung geplant. Die Halteverbote würden sich an den jeweiligen Zeiträumen orientieren, in den Wochen dazwischen würden sie aufgehoben. Unabhängig davon gilt weiterhin die Einbahnstraßenregelung auf der Hildesheimer Straße in Richtung Gleidingen.

Von Johannes Dorndorf