Nach vier Jahren als Stadtarchivar in Laatzen hat es Sören Lindner in den Nordwesten der Region gezogen. Seit dem 1. April ist der 33-Jährige leitender Stadtarchivar mit eigener Mitarbeiterin in Garbsen. Seine bisherige Vollzeitstelle hat die Stadt Laatzen im März ausgeschrieben. Sie ist derzeit vakant und soll zum 1. Juli neu besetzt werden. Das Interesse war offenbar groß. 21 Bewerbungen gingen im Rathaus ein – und fünf Kandidaten erhielten eine Einladung zum Vorstellungsgespräch.

„Wir sind zufrieden mit der Bewerberzahl, weil wir so eine Auswahl haben“, sagte Stadtsprecher Matthias Brinkmann. Wer künftig das Dienstzimmer im Rathausnebengebäude an der Gutenbergstraße beziehen soll, wollte der Sprecher aber noch nicht verraten. „Derzeit werden die vertraglichen Modalitäten geregelt, sodass zur Person derzeit noch nichts gesagt werden kann.“ Anfragen an das Stadtarchiv seien trotz der vakanten Stelle weiter möglich und würden bearbeitet.

Stadtarchivar kann voll oder in Teilzeit arbeiten

Die Tätigkeit des Stadtarchivars ist als Vollzeitstelle mit 39 Wochenstunden ausgeschrieben. Bei Bedarf sei aber auch Teilzeit möglich, heißt es im Ausschreibungstext. Zu den Aufgaben gehört unter anderem die Sichtung und Bewertung analoger und digitaler Unterlagen, die Bestandspflege des vorhandenen Archivgutes, ein digitales Langzeitarchiv aufzubauen und der fachliche Austausch mit Universitäten, Vereinen und anderen.

Auch soll der oder die neue Laatzener Archivarin bei städtischen Ausstellungen und Veranstaltungen mitwirken sowie Vorträge und Publikationen mitgestalten. Der bisherige Amtsinhaber Lindner hatte dies unter anderem anlässlich der 50-Jahr-Feierlichkeiten im Jahr 2018 getan, bei der auch eine Festschrift entstand.

Lindner: „Keine Entscheidung gegen Latzen sondern für Garbsen “

Die Kündigung einzureichen sei keine Entscheidung gegen Laatzen sondern für Garbsen gewesen, stellt der promovierte Historiker klar. Die Arbeit dort sei eine Herausforderung, das Archiv in Garbsen professioneller ausgestattete und die Stelle in Leitungsfunktion mit Mitarbeiterin auch noch besser dotiert. Laatzen verlasse er beruflich mit einem Gefühl der Dankbarkeit. „Das Arbeitsklima und die Zusammenarbeit mit den Kollegen war sehr gut, die Bedingungen im Archiv aber nicht die besten“, so Lindner mit Verweis auf das ungelöste Feuchtigkeitsproblem im Archiv an der Pestalozzistraße. Die Entfeuchter in den Archiv-Magazinen an der Pestalozzistraße müssen rund um die Uhr laufen, um erneute Schimmelbildung an den Wänden und Akten vorzubeugen.

Die Entfeuchter im Keller der Grundschule Pestalozzistraße, wie hier im Magazin des Stadtarchivs, laufen nahezu rund um die Uhr. Alle zwei Tage sammeln sich etwa drei Liter in dem Auffangbehälter, den hier der Hausmeister Uwe Salomon gerade entnimmt, um ihn auszuleeren. Quelle: Astrid Köhler (Archiv)

Räume sind feucht und nicht barrierefrei

Der künftige Stadtarchivar wird sich mit den Gegebenheiten des Archivs im Keller der Grundschule bis auf Weiteres arrangieren müssen. „Uns ist bewusst, dass der bauliche Zustand nicht ideal ist“, so Sprecher Brinkmann. Die Stadt arbeiten daran, den Keller trocken zu legen und suche nach räumlichen Alternativen. Weil aber noch keine in Sicht ist, hat die Stadt in der Ausschreibung der Stelle explizit einen Menschen, mit der „Fähigkeit, nicht barrierefreie Archivräume zu begehen“ – eben jene im Keller der Grundschule.

Der Stadt Laatzen bleibt der bisherige Stadtarchivar Lindner trotz seines beruflichen Wechsels weiter verbunden. „Ich bin erst im August nach Laatzen gezogen“, so der 33-Jährige, „und hier will ich auch bleiben.“

