Laatzen-Mitte

Manche begreifen es anscheinend nicht. Seit Jahren erinnern Naturschützer, aber auch die Stadt als Eigentümerin des Stückenfeldteichs daran, dass das Füttern von Enten und anderen Wasservögeln den Tieren mehr schadet als nutzt. Die Mengen von Brot, die in jüngster Zeit dort abgeladen werden, ähneln inzwischen einer als vermeintliche Tierliebe kaschierten Müllentsorgung.

Außer verständigen Tierfreunden sind auch die Mitarbeiter der Stadt inzwischen genervt vom Zustand des Teichs. „Seit einiger Zeit werden wöchentlich große Mengen Brot am Teich abgelegt und zum Teil auch ins Wasser geworfen“, berichtet Stadtsprecher Matthias Brinkmann über die Beobachtungen seiner Kollegen. Dabei sei das Brot zum Füttern völlig ungeeignet. „Problematisch ist vor allem der Salzgehalt von Brot. Essensreste ziehen darüber hinaus Ratten an und tragen zur Überdüngung des Wassers bei.“ Die damit verbundene Verschlechterung der Wasserqualität schade Fischen, Vögeln und anderen Organismen im Wasser.

Die Stadt kümmert sich zwar in Abständen darum, das Teichumfeld zu reinigen, komme dabei aber nur an das Brot heran, das am Ufer liegt. Für eine Reinigung der Wasserfläche und ein Abfischen des Brots sei man nicht ausgerüstet, sagt Brinkmann. Eine Verschmutzung in diesem Ausmaß sei eine Ordnungswidrigkeit und könne mit einem Bußgeld geahndet werden.

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf